Украина и Словакия разработают систему торговли зерном, чтобы снять запрет, — словацкий министр

По словам министра сельского хозяйства Йозефа Биреша, в основе системы должна быть выдача и контроль лицензий. Пока ее не запустят, запрет на экспорт зерновых из Украины в Словакию от 16 сентября сохранится до конца 2023 года.

Украина и Словакия обсудили создание торговой системы, которая бы позволила снять запрет на ввоз украинских зерновых. Об этом в четверг, 21 сентября, заявил глава Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Словакии Йозеф Биреш, передает CNN.

Словацкий министр провел "конструктивную" онлайн-встречу со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

"Договорились разработать систему торговли зерном, в основе которой была бы выдача и контроль лицензий", — заявило словацкое министерство. Подробностей того, как будет работать система лицензирования, не приводится. Но пока систему не запустят, запрет на ввоз зерновых из Украины, утвержденный правительством Словакии от 16 сентября, будет сохраняться до конца 2023 года.

"Министр Бирес попросил своего украинского коллегу, чтобы Украина прекратила все действия, связанные с судебным иском", — говорится в публикации министерства. Украинский министр Сольский, в свою очередь, "пообещал прекратить эти шаги".

Напомним, что Польша может возобновить поставки оружия в Украину, несмотря на введенный запрет, — депутат Сейма. По информации журналистов, Польша запретила поставки оружия в Украину, но разрешение спора в интересах обеих стран.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, Польша, Венгрия и Словакия собираются выйти из координационной платформы по зерновым проблемам.