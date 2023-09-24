Погибли "вагнеровцы": стали известны подробности авиакатастрофы Ил-76 в Мали

По данным военного эксперта Александра Коваленко, помимо боевиков ПВК "Вагнер" на борту находились и местные военные.

На днях в Мали произошла авиакатастрофа, в результате которой упал военно-транспортный самолет Ил-76 и 140 человек, включая не только малийских военных, но и членов частной военной компании "Вагнер". Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Казалось бы, до Мали тысячи километров, а от такой новости как-то на душе потеплело, в этот прохладный вечер. Судан… Мали…", – подытожил Коваленко.

Авиакатастрофа в Мали: что известно

В аэропорту города Гао в Мали потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, предположительно принадлежавший белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways.

Российские "военкоры" расходятся в предположениях, какой груз перевозил упавший самолет. Так, Чингис Дамбиев, опубликовав фото упавшего самолета, подтверждает, что борт принадлежал белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и утверждает, что он выполнял рейс "в интересах Организации Объединенных Наций".

В то время, как местные СМИ и журналисты, публикуя видео и фото горящего самолета, сообщают больше подробностей. Они пишут, что Ил-76 летел из Бамако, столицы Мали, сообщают, что о грузе ничего неизвестно, но заявляют, что это грузовое судно, используемое ЧВК "Вагнер" на внутренних рейсах.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" занимаются охраной компаний, аффилированные с Пригожиным, которые занимались поисками и разработкой золотых приисков в Мали и других африканских странах. Сам Евгений Пригожин это отрицал.