"Даже на болотах": Латвия строит заграждения на границе с Беларусью

Строительство заграждения на границе с Беларусью планируют завершить меньше чем через год. Для технического оснащения границы правительство намерено выделить сотни миллионов евро.

Латвия основательно укрепляет границу с Беларусью. Во время посещения восточной границы Латвии в пятницу, 22 сентября, министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что заграждения построят, в том числе на болотах. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на национальное информационное агентство LETA.

Козловскис отметил, что государственное акционерное общество VNĪ проделало большую работу по организации строительства инфраструктуры на границе и у правительства нет оснований сомневаться в соблюдении обозначенных сроков. Заграждение на сухопутной части границы должно быть завершено до конца этого года. Строительные работы на болотах планируется завершить в 2024 году. Одним из инженерных решений для болотистых участков будет понтонное строительство заграждений.

VNĪ (Valsts nekustamie īpašumi) осуществляет строительство и управление объектами недвижимости, принадлежащим государству.

Все строительные работы на латвийско-белорусской границе планируется завершить в августе следующего года, подчеркнул глава латвийского МВД.

Кроме собственно заграждения, границу оборудуют техническими средствами для контроля и наблюдения. Латвийские власти решают вопрос о закупке и установке необходимого оборудования.

В начале сентября госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов сообщил, что правительство решило вложить в информационные технологии для укрепления безопасности восточной границы страны около 200 миллионов евро.

Напомним, в августе Латвия усилила меры безопасности на границе с Беларусью. Латвийские пограничники заявили о росте количества инцидентов с нелегальными мигрантами.

Ранее Фокус писал о том, что пограничники Латвии поймали белорусов на помощи нелегальным мигрантам. Нарушителей обнаружили во время мониторинга границы с помощью технических средств.