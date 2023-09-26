"Защищала свою территорию": моржиха продырявила лодку российских туристов (видео)

Нападение животного на российскую лодку произошло в районе Земли Франца-Иосифа. Рядом с мамой-моржом можно увидеть детеныша.

На лодку путешественников из России напал морж. Об этом пишет Telegram-канал "RT на русском" 25 сентября.

Сообщается, что нападение произошло в районе принадлежащего России архипелага Земля Франца-Иосифа, что в Северном Ледовитом океане. Животное атаковало надувную лодку и продырявило ее бивнями.

В источнике полагают, что таким образом самка моржа пыталась отстоять свою территорию. На видео также можно увидеть детеныша моржа.

"Мама-морж проколола острыми бивнями резиновую лодку российских путешественников. Скорее всего, так она защищала свою территорию", — говорится в публикации.

Напомним, 8 июня стало известно, что на курорте в египетском городе Хургада Акула съела гражданина России. Инцидент произошел рядом с самым популярным пляжем Dream Beach. Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды.

В тот же день местные спасатели начали операцию по поимке тигровой акулы, которая лишила жизни молодого парня. Местные власти после трагедии также распорядились закрыть все местные пляжи, так как существует высокая угроза новых атак, которые привели бы к новым жертвам.