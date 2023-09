В Социал-демократической партии ФРГ заявили, что сельскохозяйственный сектор Украины настолько велик, что, если принять ее прямо сейчас, то сельскохозяйственные субсидии ЕС начнут получать только она и еще одно государство.

В Берлине не ожидают, что Украина сможет вступить в Европейский союз до 2029 года. Об этом сообщила главная кандидатка Социал-демократической партии Германии на выборах в Европарламент Катарина Барли, пишет издание Spiegel.

По ее словам, Украина слишком большая страна, а потому ЕС пока не готов принять ее. Барли считает, что союз нуждается в реформировании.

"Если мы ничего не изменим в Европейском Союзе, я не вижу, что это произойдет", – сказала Барли.

По ее словам, в Европарламенте должны думать не только об Украине, но и о самом ЕС. Так, политикам нужно найти способ принять такую большую страну как Украина.

Барли заявила, что сельскохозяйственный сектор Украины настолько велик, что, если принять ее прямо сейчас, то сельскохозяйственные субсидии ЕС начнут получать только она и еще одно государство.

"Мы должны измениться", — подчеркнула Барли.

