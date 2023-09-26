В Польше хотят экстрадировать ветерана СС "Галичина", которого чествовали в Канаде (видео)

В Минобразования Польши заявили, что необходимо проверить, причастен ли Гунько к преступлениям против поляков и евреев польского происхождения.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил экстрадировать 98-летнего украинского ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которого поприветствовали в парламенте Канады. Об этом политик написал у себя в X (ранее Twitter).

Чарнек сообщил, что уже направил соответствующее письмо главе польского Института национальной памяти.

"Обращаюсь с просьбой срочно изучить документы, разыскивается ли Ярослав Гунько за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. Особенности таких преступлений являются основанием для обращения в Канаду за его экстрадицией", — заявил министр.

В Польше предложили экстрадировать Гунько Фото: Przemysław Czarnek/X

Скандал с ветераном дивизии СС "Галичина": что известно

Отметим, что во время визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте. На заседание также пришел и Ярослав Гунько – 98-летний украинец, который оказался ветераном дивизии СС "Галичина", которая воевала на стороне нацистов во Второй мировой войне.

Затем спикер парламента Канады Энтони Рота принес извинения за то, что пригласил Гунько на заседание. По его словам, он узнал "дополнительную информацию" о бывшем члене дивизии "Галичина".

"Позже я узнал больше информации,, что заставляет меня сожалеть о моем решении. Особенно я хочу принести свои глубокие извинения еврейским громадам в Канаде и во всем мире. Я принимаю полную ответственность за свои действия", — заявил Рота.

Ярослав Гунько на заседании парламента Канады

В Украине на момент написания новости никак не отреагировал на инцидент.

Что такое дивизия СС "Галичина"

Дивизия в составе Ваффен-СС Третьего Рейха , существовавшая в 1943-1945 годах, была укомплектована жителями Галиции греко-католической конфессии.

Напомним, что 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетели в Канаду. Главу государства с первой леди у самолета в аэропорту встретила делегация во главе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром финансов Христей Фриланд.

Как затем рассказал Трюдо, Канада передаст Украине дополнительные танки Leopard и введет санкции против РФ. По словам канадского премьер-министра, Оттава продолжит поддерживать Киев несмотря ни на что. С начала войны была выделена помощь в разных сферах на сумму в 7,3 миллиарда американских долларов.