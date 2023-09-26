Лежят уже больше месяца: в Черногории люди сражаются за титул самого ленивого (фото, видео)

По правилам чемпионата, победителем же станет тот, кто пролежит как можно дольше. При этом участники могут пользоваться смартфонами и планшетами. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 1000 евро.

Участники уникального чемпионата в Черногории по лени побили рекорд, пролежав без дела уже пять недель. Об этом организатор соревнований и владелец этнокомплекса "Montenegro" Мичо Благоевич сообщил 26 сентября, пишут СМИ.

"Мы пытались миф о том, что черногорцы ленивы, обратить в шутку и представить его с юмором. В первый год мы думали, что соревнование продлится меньше, но оно заняло 36 часов, потом — 52 часа, потом правила немного изменились и появилась пауза в 10 минут каждые восемь часов на туалет", — рассказал он.

Участники в этом году побили все прошлые рекорды, ведь прошло уже больше месяца, а чемпионат все еще продолжается. Они полны решимости продолжать борьбу. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 1000 евро.

Какие условия соревнования

Конкурс был запущен в адриатической стране 12 лет назад, чтобы высмеять популярный миф, который называет черногорцев ленивыми, рассказала организатор конкурса Радоня Благоевич.

Спать, стоять или сидеть нельзя, это считаются нарушением правил и основанием для немедленной дисквалификации. Однако им разрешается каждые восемь часов выделять 10 минут на то, чтобы сходить в туалет. Также они могут читать и использовать мобильные телефоны и ноутбуки.

Напомним, что в Австрии мужчина забрался на вершину 10-метрового трамплина для прыжков в воду, но с перепугу не смог ни прыгнуть, ни спуститься. На помощь пришел спасатель — он пнул ногой мужчину в воду.