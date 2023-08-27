Боялся спуститься: спасатель столкнул ногой человека с 10-метровой высоты (видео)

Испугавшись молодой человек отказывался спускаться и прыгать с вышки. Один из спасателей решил "помочь" и грубо столкнул юношу вниз.

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В Австрии мужчина забрался на вершину 10-метрового трамплина для прыжков в воду, но от страха не смог ни спрыгнуть, ни спуститься, и спасатель грубо столкнул его вниз. Об этом пишет Daily Star.

Испугавшись, неизвестный молодой человек отказывался спускаться и прыгать, и тогда один из спасателей решил прибегнуть к силе. На видеоролике видно, как он грубо толкает юношу за бортик и сбрасывает в воду. Предполагается, что двое других спасателей попросили мужчину спуститься по собственному желанию, но он отказался. Тогда третий не оставил мужчине выбора и столкнул его в бассейн.

Компания Steyrer Stadtbades начала внутреннее расследование инцидента. Администрация, в ведении которой находится бассейн, подтвердила, что спасатель действительно толкнул ногой посетителя. Сотрудник под следствием больше не будет допущен к работе. Он продолжит работу в других заведениях, находящихся под контролем компании.

Видеозапись инцидента была опубликована в Facebook.

"Мы сделаем все возможное, чтобы люди в будущем могли приятно и комфортно проводить время в Steyrer Stadtbad. Работа спасателя заключается в обеспечении безопасности клиентов. Поэтому очень прискорбно, что спасатель оказался причастен к падению. Мы делаем все возможное для выяснения обстоятельств", — говорится в заявлении.

Администрация компании принесла извинения за "ошибку в суждениях", допущенную спасателем Фото: Gabi Kwiatkowski/Facebook

После встречи с посетителями бассейна, которые присутствовали в тот момент, администрация компании принесла извинения за "ошибку в суждениях", допущенную спасателем.

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