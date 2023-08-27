Боявся спуститися: рятувальник зіштовхнув ногою людину з 10-метрової висоти (відео)

Злякавшись, молодий чоловік відмовлявся спускатися і стрибати з вишки. Один із рятувальників вирішив "допомогти" і грубо зіштовхнув юнака вниз.

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В Австрії чоловік забрався на вершину 10-метрового трампліна для стрибків у воду, але зі страху не зміг ні зістрибнути, ні спуститися, і рятувальник грубо зіштовхнув його вниз. Про це пише Daily Star.

Злякавшись, невідомий молодий чоловік відмовлявся спускатися і стрибати, і тоді один із рятувальників вирішив вдатися до сили. На відеоролику видно, як він грубо штовхає юнака за бортик і скидає у воду. Передбачається, що двоє інших рятувальників попросили чоловіка спуститися за власним бажанням, але він відмовився. Тоді третій не залишив чоловікові вибору і зіштовхнув його в басейн.

Компанія Steyrer Stadtbades почала внутрішнє розслідування інциденту. Адміністрація, у віданні якої перебуває басейн, підтвердила, що рятувальник дійсно штовхнув ногою відвідувача. Співробітник під слідством більше не буде допущений до роботи. Він продовжить роботу в інших закладах, що перебувають під контролем компанії.

Відеозапис інциденту було опубліковано у Facebook.

"Ми зробимо все можливе, щоб люди в майбутньому могли приємно та комфортно проводити час у Steyrer Stadtbad. Робота рятувальника полягає в забезпеченні безпеки клієнтів. Тому дуже прикро, що рятувальник виявився причетним до падіння. Ми робимо все можливе для з'ясування обставин", — ідеться в заяві.

Адміністрація компанії принесла вибачення за "помилку в судженнях", допущену рятувальником Фото: Gabi Kwiatkowski/Facebook

Після зустрічі з відвідувачами басейну, які були присутні в той момент, адміністрація компанії просила вибачення за "помилку в судженнях", допущену рятувальником.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік впорскував хімікати шприцом під двері сусіда. Жертви нападу не могли визначити, від чого їм ставало зле, і встановили секретну камеру після того, як експерти провели розслідування з приводу непізнаного запаху. Вони прийшли в жах від того, що побачили на записі.

Також стало відомо, що в США дельфін, якого витягли з океану для знімка в Instagram, знайдений мертвим. Розгнівані рибалки та місцеві жителі назвали підлітка, який упіймав тварину, "стурбованим панком". Хлопцеві загрожує арешт відповідно до правил незаконної риболовлі.