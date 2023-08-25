У США дельфін, якого витягли з океану для знімка в Instagram, знайдений мертвим (відео)

Розгнівані рибалки та місцеві жителі назвали підлітка, який упіймав тварину, "стурбованим панком". Хлопцеві загрожує арешт відповідно до правил незаконної риболовлі.

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У США неназваному підлітку погрожують розправою після того, як він виловив із моря дитинча дельфіна, яке згодом було знайдено мертвим. Про це пише Daily Star.

Довговолосий хлопець опублікував в Instagram фотографію, на якій він ледве утримує потерпілого ссавця, а його приятель показує образливий жест у камеру на пляжі у Флориді. Розгнівані рибалки й місцеві жителі назвали хлопця "стурбованим панком", і йому загрожує арешт відповідно до правил незаконної риболовлі.

Морські біологи підтвердили, що тварина, яку було помічено у видалених зараз повідомленнях, що викликали загальний гнів, була дитинчам, якого пізніше знайшли мертвим на пляжі.

Після цього Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) було залучено до федерального розслідування з приводу фотографій, що викликали обурення. Звинувачень поки що не висунуто, але морські біологи підтвердили, що загиблого дельфіна було успішно ідентифіковано за формою плавників, повідомляє Daily Mail.

Хлопець виловив із моря дитинча дельфіна, яке згодом було знайдено мертвим Фото: YouTube//News4JAX

Один з обурених рибалок назвав підлітка "недоумком", який вважає, що дії молодої людини "наведуть на інших погану славу".

"Він явно навіть не кається у своїх діях", — додав він.

Доктор Квінсі Гібсон із Програми дослідження дельфінів Університету Північної Флориди заявив, що форма тварини збігається з тією, що на фотографії.

Видання зазначає, що дельфіни не здатні вижити, якщо їх витягнути з води. Це призводить до задухи під час тривалого перебування поза природним середовищем існування. У момент інциденту було опубліковано коротку заяву неназваного підлітка, в якій він стверджував, що вони з другом "намагалися подивитися, чи живий ссавець, чи йому потрібна допомога".

Пізніше він заявив, що нічого не міг зробити, і замість цього сфотографувався з дельфіном, який, за словами доктора Гібсона, міг бути на той момент живим.

"Існує дуже маленька ймовірність того, що воно померло недавно, коли його підібрали у воді. Але судячи з тих повідомлень, які я чув, а також з фотографії та з того, як поводяться люди на знімку, складається враження, що вони справді спіймали її, і в той момент вона була, можливо, живою", — додав фахівець.

Раніше Фокус повідомляв, що в Британії жінку судять за те, що вона покарала поні. Сару Моулдс підозрюють у жорстокому поводженні з твариною на прізвисько Брюс Всемогутній. Сторона обвинувачення стверджує, що покарання було непотрібним, контрпродуктивним і надмірним.

Також стало відомо, що кішка проїхала понад 800 км, застрягши в решітці радіатора. Тварина вважалася зниклою майже тиждень. Таксист каже, що вона подолала понад 800 кілометрів і це тільки того ранку, коли її було виявлено.