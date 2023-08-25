Била кулаками по морді: жінку судять за те, що вона покарала поні (фото)

Жінку підозрюють у жорстокому поводженні з твариною на прізвисько Брюс Всемогутній. Сторона обвинувачення стверджує, що покарання було непотрібним, контрпродуктивним і надмірним.

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У Великій Британії 39-річна колишня вчителька початкової школи Сара Моулдс заподіяла коню страждання, завдавши кілька ударів по його морді після того, як він погано поводився. Про це пише The Telegraph.

Британку звинувачує Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) у жорстокому поводженні з поні на прізвисько Брюс Всемогутній, який належав їй, у Лінкольнширі в листопаді 2021 року.

39-річна жінка заперечує висунуті проти неї звинувачення, стверджуючи, що її дії були співмірними.

Відкриваючи судовий процес у Лінкольнському королівському суді, прокурор Гейзел Стівенс сказала, що на наданих обвинуваченням кадрах видно, як підсудна хапається за мотузку поводів, б'є коня ногами й завдає кілька ударів по морді коня.

"Вона сказала, що залишила двох поні з двома дітьми на траві й що поні вибіг на дорогу, а діти тримали його за мотузку. Вона крикнула дитині, щоб вона відпустила повідець, і Брюс вилетів на дорогу. За її словами, вона спіймала його й одразу ж покарала. Оскільки тварина була поруч із дітьми, вона сказала, що це було доречне покарання за його погану поведінку. Хоча Брюс не зазнав жодних зовнішніх пошкоджень, покарання Моулд було непотрібним, контрпродуктивним і надмірним", — заявила Стівенс.

Кадри цього вчинку були розміщені в соціальних мережах організацією Hertfordshire Hunt Saboteurs Фото: Cottesmore Hunt

Кадри цього вчинку були розміщені в соціальних мережах організацією Hertfordshire Hunt Saboteurs. На них видно, як Брюс виходить з-за огорожі з кіньми на дорогу. Після цього Моулдс узяла його за мотузку і вдарила ногою в груди, а потім завдала Брюсу щонайменше чотирьох ударів по морді кулаком і повернула тварину в загін.

Під час допиту, проведеного інспектором RSPCA Кітом Гогбеном 25 листопада 2021 року, стенограму якого було зачитано в суді, Моулдс сказала, що не вважає свої дії протизаконними.

"Я думаю, що в тій ситуації це було необхідно. Якби я не відчитала його, а він продовжував би поводитися подібним чином, то було б недоцільно, щоб із ним займалися діти. Я не згодна з тим, що це було зайве, і я також не згодна з тим, що тварина постраждала", — говорила тоді британка.

Видання зазначає, що колишня вчителька заперечує свою провину. Судовий процес триває.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала загадкового звіра у своєму саду. Незвичайна чотиринога істота налякала сім'ю і породила безліч диких теорій. Жінка просить допомоги в упізнанні незвичайної тварини.

Також стало відомо, що кішка проїхала понад 800 км, застрягши в решітці радіатора. Тварина вважалася зниклою майже тиждень. Таксист каже, що вона подолала понад 800 кілометрів і це тільки того ранку, коли її було виявлено.