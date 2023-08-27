Сварка через шум: чоловік впорскував хімікати шприцом під двері сусіда (відео)

Жертви нападу не могли визначити, від чого їм ставало зле, і встановили секретну камеру після того, як експерти провели розслідування щодо непізнаного запаху. Вони прийшли в жах від того, що побачили на записі.

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У США 36-річний Сюмін Лі розлютився через шум, що лунав від його сусідів зверху, і випустив під їхні двері хімічну речовину, від якої вони та їхня дитина захворіли. Про це пише Daily Star.

Чоловік потрапив на камеру відеоспостереження. Було видно, як він вводить опіоїд, що міститься в шприці, під двері квартири у Флориді.

Сюмін Лі обвинувачується за трьома пунктами в нанесенні побоїв, двома пунктами в переслідуванні за обтяжуючих обставин і по одному пункту в крадіжці зі зломом, зберіганні контрольованої речовини й нанесенні побоїв співробітникам правоохоронних органів. Камера на ґанку будинку зафіксувала, як він вводить щось під двері сусідів після суперечки про "гучні кроки".

Жертви нападу не могли визначити, від чого їм стало зле, і встановили секретну камеру після того, як експерти провели розслідування щодо непізнаного запаху. Вони жахнулися від того, що побачили на записі.

Жертви нападу не могли визначити, від чого їм ставало погано Фото: Youtube/LawAndCrime

Видання зазначає, що Умар Абдулла і його вагітна дружина переїхали в новий будинок у червні 2022 року, і незабаром у їхній сім'ї народилася дівчинка, на превелике незадоволення Лі. Галасливий новий мешканець, мабуть, засмутив сусіда знизу, який був розлючений звуками згори і продовжував скаржитися на "кроки".

"Він скаржився на кроки. Він скаржився на звуки дверей, що зачиняються. Ми з домовласником провели імітацію і практично не почули жодних звуків", — розповів Абдулла.

Імовірні дії Лі, мабуть, вплинули на сім'ю Умара: протягом кількох тижнів вони почувалися погано і відчували сонливість, а потім злягла із загадковим захворюванням. Після сімейної відпустки один із друзів вловив хімічний запах, який можна було порівняти з "неприємним" лаком для нігтів.

"Навіть під час війни найлютіші вороги не нападають на противника, іншу сторону, за допомогою хімічних речовин", — додав Абдула.

Сюмін Лі був заарештований наприкінці червня і швидко вийшов під заставу. На 5 грудня призначено судове засідання у його справі.

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