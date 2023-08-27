Ссора из-за шума: мужчина впрыскивал химикаты шприцом под дверь соседа (видео)

Жертвы нападения не могли определить от чего им становилось плохо и установили секретную камеру после того, как эксперты провели расследование по поводу неопознанного запаха. Они пришли в ужас от того, что увидели на записи.

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В США 36-летний Сюмин Ли разозлился из-за шума, который исходил от его соседей сверху, и выпустил под их дверь химическое вещество, от которого они и их ребенок заболели. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Было видно, как он вводит опиоид, содержащийся в шприце, под дверь квартиры во Флориде.

Сюмин Ли обвиняется по трем пунктам в нанесении побоев, двум пунктам в преследовании при отягчающих обстоятельствах и по одному пункту в краже со взломом, хранении контролируемого вещества и нанесении побоев сотрудникам правоохранительных органов. Камера на крыльце дома зафиксировала, как он вводит что-то под дверь соседей после спора о "громких шагах".

Жертвы нападения не могли определить от чего им стало плохо и установили секретную камеру после того, как эксперты провели расследование по поводу неопознанного запаха. Они пришли в ужас от того, что увидели на записи.

Жертвы нападения не могли определить, от чего им становилось плохо Фото: Youtube/LawAndCrime

Издание отмечает, что Умар Абдулла и его беременная жена переехали в новый дом в июне 2022 года, и вскоре в их семье родилась девочка, к большому неудовольствию Ли. Шумный новый жилец, по-видимому, расстроил соседа снизу, который был взбешен звуками сверху и продолжал жаловаться на "шаги".

"Он жаловался на шаги. Он жаловался на звуки закрывающихся дверей. Мы с домовладельцем провели имитацию и практически не услышали никаких звуков", — рассказал Абдулла.

Предполагаемые действия Ли, по-видимому, оказали влияние на семью Умара: в течение нескольких недель они чувствовали себя плохо и чувствовала сонливость, а затем слегла с загадочным заболеванием. После семейного отпуска один из друзей уловил химический запах, который был сравним с "неприятным" лаком для ногтей.

"Даже во время войны злейшие враги не нападают на противника, другую сторону, с помощью химических веществ", — добавил Абдула.

Сюмин Ли был арестован в конце июня и быстро вышел под залог. На 5 декабря назначено судебное заседание по его делу.

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