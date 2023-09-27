113 погибших и 150 раненых: свадебная вечеринка в Ираке закончилась трагическим пожаром (видео)

По данным СМИ, число погибших может быть больше, чем заявляют чиновники. Спасатели установили, что здание было построено из легковоспламеняющихся материалов, что ускорило его разрушение.

Более ста человек погибли, а еще 150 получили ранения в результате пожара, произошедшего на свадебной вечеринке в иракской провинции Ниневия, районе Хамдания. Сотрудники гражданской обороны проводили поисковые операции в обугленных руинах здания до раннего утра среды. Об этом 27 сентября сообщает агентство Reuters.

Хасан аль-Аллак, заместитель губернатора провинции Ниневия, подтвердил гибель 113 человек, хотя некоторые источники утверждают, что число жертв превышает сто человек. Еще 150 человек получили ранения в результате этой трагедии.

Согласно государственным СМИ, пожар начался в большом зале для мероприятий после того, как были запущены фейерверки во время празднования. Один из свидетелей, Имад Йохана, рассказал, что видел, как огонь вырывался из здания, и многие оказались запертыми внутри. Даже те, кто смог выбраться, получили серьезные ранения.

Согласно предварительным данным, здание было построено из легковоспламеняющихся материалов, что ускорило его разрушение.

Судя по опубликованным кадрам, пожар начался во время празднования — на видео зафиксирован эпизод, как в момент танца жениха и невесты на гостей падают горящие обломки.

На место происшествия были направлены машины скорой помощи и медицинские бригады федеральных властей Ирака.

По словам очевидцев, пожар начался около 22:45 по местному времени, и в это время внутри здания находились сотни людей.

Напомним, ученые показали "шрамы" от лесных пожаров на греческом острове Родос. Данные ученых свидетельствуют о том, что в результате пожаров было уничтожено около 18 000 гектаров земли, здания, находившиеся на этой территории были разрушены, сотни животных оказались в смертельной ловушке, а местные власти были вынуждены объявить о массовой эвакуации тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии из-за пожара вся страна оказалась обесточена. Только за прошлый год в стране подобные случаи блэкаутов происходили четыре раза.