В Германии сгорели десятки электромобилей Tesla стоимостью более 500 тысяч евро (фото)

На стоянке сервисного центра были припаркованы десятки электромобилей Tesla. Из-за пожара 15 электрокаров сгорели полностью, а еще несколько авто получили повреждения.

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В немецком Франкфурте-на-Майне полностью сгорели 15 электромобилей Tesla. Ущерб от пожара оценивается более чем в 500 000 евро (536 867 долларов). Об этом рассказали на сайте Bild.

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября на территории сервисного центра. На стоянке были припаркованы десятки электромобилей Tesla.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать возгорание аккумуляторной батареи одного из электрокаров. Затем огонь распространился и на другие авто.

В результате пожара полностью сгорели 15 электромобилей. Еще несколько автомобилей были повреждены.

В пожаре сгорели 15 электромобилей Tesla Фото: 5VISION.NEWS

На место инцидента прибыли сразу несколько пожарных бригад. Всего для борьбы с огнем привлекли около 40 пожарных.

Для тушения пожара привлекли около 40 пожарных Фото: 5VISION.NEWS

Из-за пожара все железнодорожные пути неподалеку от сервисного центра временно закрыты. Пожарные подчеркнули, что пламя может вспыхнуть вновь из-за особенности конструкции аккумуляторных батарей.

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Сейчас на месте инцидента работает полиция. Точная причина пожара остается неизвестной.

Ранее Фокус сообщал, что в китайском городе Иу произошло смертельное ДТП с участием электрокроссовера Nio ES8, который сгорел дотла почти сразу после столкновения.