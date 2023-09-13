У Німеччині згоріли десятки електромобілів Tesla вартістю понад 500 тисяч євро (фото)

На стоянці сервісного центру були припарковані десятки електромобілів Tesla. Через пожежу 15 електрокарів згоріли повністю, а ще кілька авто зазнали пошкоджень.

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У німецькому Франкфурті-на-Майні повністю згоріли 15 електромобілів Tesla. Збиток від пожежі оцінюють у понад 500 000 євро (536 867 доларів). Про це розповіли на сайті Bild.

Інцидент стався в ніч на 12 вересня на території сервісного центру. На стоянці були припарковані десятки електромобілів Tesla.

За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати загоряння акумуляторної батареї одного з електрокарів. Потім вогонь поширився й на інші авто.

Унаслідок пожежі повністю згоріли 15 електромобілів. Ще кілька автомобілів було пошкоджено.

У пожежі згоріли 15 електромобілів Tesla Фото: 5VISION.NEWS

На місце інциденту прибули одразу кілька пожежних бригад. Загалом для боротьби з вогнем залучили близько 40 рятувальників.

Для гасіння пожежі залучили близько 40 рятувальників Фото: 5VISION.NEWS

Через пожежу всі залізничні колії неподалік від сервісного центру тимчасово закриті. Пожежники наголосили, що полум'я може спалахнути знову через особливості конструкції акумуляторних батарей.

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Зараз на місці інциденту працює поліція. Точна причина пожежі залишається невідомою.

Раніше Фокус повідомляв, що в китайському місті Іу сталася смертельна ДТП за участю електрокросовера Nio ES8, який згорів вщент майже відразу після зіткнення.