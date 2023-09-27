"Мы не вместе": жена Саакашвили впервые посетила политика в Грузии (фото)

Женщина отметила, что сейчас она оказалась психологически готовой для встречи с Саакашвили.

Жена экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс впервые за 2 года навестила его в больнице в Грузии, где политик находится под стражей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

54-летняя бывшая первая леди Грузии, которая до сих пор явно и до сих пор официально замужем за Саакашвили, поделилась главным выводом их встречи — они больше не вместе.

"Мне понадобилось целых 2 года, прежде чем я оказалась психологически готовой и достаточно уверенной, чтобы поехать и навестить Мишу в заключении. После длительной встречи и искреннего разговора я могу сказать, что мы больше не вместе", — сообщила Рулофс.

Сандра Руфолс в Грузии

Она пожелала Саакашвили свободы, здоровья и счастья.

Напомним, от Михеил Саакашвили и Сандра Рулофс имеют двух взрослых сыновей Эдуарда и Николоза.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько намекнула, что родила ребенка от Саакашвили. Она не указала, что отцом является именно Саакашвили, но по ее словам можно догадаться, что речь идет о политике, который сейчас находится за решеткой в Грузии. О своих отношениях Михеил и Елизавета публично объявили в 2021-м году, что Сандра назвала неожиданным для себя, а форму, в которой это было сделано, "неприемлемой".