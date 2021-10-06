"Неожиданно и неприемлемо": жена Саакашвили отреагировала на роман мужа со "слугой" Ясько

Сандра Рулофс также присоединилась к требованиям о немедленном освобождении экс-президента Грузии из колонии.

Жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс отреагировала на видео, в котором украинский политик рассказал о романе со "слугой народа" Елизаветой Ясько. Публикация появилась в Facebook-аккаунте жены Михеила Саакашвили.

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По ее словам, задержанный Михеил Саакашвили является политзаключенным. Сандра Рулофс, имея гражданство Грузии, также присоединилась к требованиям о немедленном освобождении украинского политика.

После публикации видео Михеила Саакашвили и нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько, в котором они объявили о романе, Сандру Рулофс начали спрашивать о личной жизни. Жена экс-президента Грузии призналась, что опубликованный видеоролик стал для нее неожиданным и неприемлемым.

"Многие смущенные друзья и товарищи спрашивают меня о личной жизни. Я не буду скрывать от вас, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, и форма совершенно неприемлема. Несмотря на мои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и веру в то, что мы победим в этой борьбе", — подытожила жена Саакашвили в Facebook.

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Ранее Фокус рассказывал, что Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и конвоировали в одну из колоний Тбилиси. После медобследования в пенитенциарном учреждении Михеил Саакашвили назвал себя политзаключенным и объявил голодовку.

Также Фокус сообщал, что после задержания Саакашвили нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько опубликовала видео, в котором политики признались в романе. Михеил Саакашвили рассказал, что они с Елизаветой Ясько любят друг друга и попросил, чтобы люди желали им добра.

Позже нардеп Елизавета Ясько прилетела в Грузию, чтобы навестить Михеила Саакашвили в колонии. В тюрьму "слуга народа" прибыли вместе с украинским консулом.