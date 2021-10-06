"Несподівано та неприйнятно": дружина Саакашвілі відреагувала на роман чоловіка зі "слугою" Ясько

Сандра Рулофс також приєдналася до вимог про негайне звільнення експрезидента Грузії з колонії.

Дружина Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс відреагувала на відео, у якому український політик розповів про роман зі "слугою народу" Єлизаветою Ясько. Публікація з'явилася у Facebook-акаунті дружини Міхеіла Саакашвілі.

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За її словами, затриманий Міхеіл Саакашвілі є політв'язнем. Сандра Рулофс, маючи громадянство Грузії, також приєдналася до вимог про негайне звільнення українського політика.

Після публікації відео Міхеіла Саакашвілі та нардепки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько, у якому вони оголосили про роман, Сандру Рулофс почали запитувати про особисте життя. Дружина експрезидента Грузії зізналася, що опублікований відеоролик став для неї несподіваним і неприйнятним.

"Багато збентежених друзів і товаришів запитують мене про особисте життя. Я не приховуватиму від вас, що зміст відео, опублікованого в п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, і форма є абсолютно неприйнятною. Незважаючи на мої особисті емоції, я зберігаю спокій і віру в те, що ми переможемо в цій боротьбі", — підсумувала дружина Саакашвілі у Facebook.

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Раніше Фокус розповідав, що Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня та конвоювали в одну з колоній Тбілісі. Після медобстеження в пенітенціарній установі Міхеіл Саакашвілі назвав себе політв'язнем і оголосив голодування.

Також Фокус повідомляв, що після затримання Саакашвілі нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько опублікувала відео, у якому політики зізналися в романі. Міхеіл Саакашвілі розповів, що вони з Єлизаветою Ясько кохають одне одного, і попросив, щоб люди бажали їм добра.

Пізніше нардепка Єлизавета Ясько прилетіла до Грузії, щоб відвідати Міхеіла Саакашвілі в колонії. У в'язницю "слуга народу" прибула разом із українським консулом.