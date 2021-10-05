Нардепка Ясько приїхала до Грузії, щоб відвідати Саакашвілі у в'язниці (відео)

Кохана політика чекає зустрічі з ним разом із працівником українського посольства. Коментувати свій приїзд журналістам вона відмовляється.

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, про стосунки з якою раніше повідомив грузинський політик Міхеїл Саакашвілі, приїхала до Грузії. Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє "Ехо Кавказу".

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Зокрема, телеканал Pirveli зняв Ясько в будівлі Руставської в'язниці, де з 1 жовтня перебуває експрезидент Грузії.

[ + – ] Ясько в Руставській в'язниці

Наразі невідомо, чи вдасться нардепці побачитися із Саакашвілі, поки що вона відмовляється спілкуватися із журналістами.

За даними телеканалу "Руставі 2", Ясько прибула до в'язниці разом зі співробітником українського посольства.

Напередодні представниця "Слуги народу" повідомила в своєму Facebook, що має намір скоро прилетіти до Грузії і закликала громадян цієї країни "захистити своє майбутнє".

[ + – ] Заява Ясько з приводу затримання Саакашвілі в Грузії

Нагадаємо, в п'ятницю, 1 жовтня, напередодні місцевих виборів у Грузії, експрезидент цієї країни Міхеїл Саакашвілі повідомив, що він повернувся на батьківщину, де раніше був заочно засуджений. Фокус повідомляв, що проти політика порушені 13 кримінальних справ, за двома з яких винесені заочні вироки — 3 і 6 років позбавлення волі.

Спочатку влада не підтверджувала, що політик перебуває на території Грузії, однак пізніше прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали в Тбілісі.

Уже після затримання на Facebook-сторінці нардепки Єлизавети Ясько з'явилося відео, на якому вона разом із Саакашвілі повідомили про те, що кохають одне одного і знаходяться в романтичних стосунках.