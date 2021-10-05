Нардеп Ясько приехала в Грузию, чтобы навестить Саакашвили в тюрьме (видео)

Возлюбленная политика ждет встречи с ним вместе с работником украинского посольства. Комментировать свой приезд журналистам она отказывается.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, об отношениях с которой ранее сообщил грузинский политик Михеил Саакашвили, приехала в Грузию. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает "Эхо Кавказа".

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В частности, телеканал Pirveli заснял Ясько в здании руставской тюрьмы, где с 1 октября находится экс-президент Грузии.

[ + – ] Ясько в руставской тюрьме

На данный момент неизвестно, удастся ли нардепу увидеться с Саакашвили, пока что она отказывается общаться с журналистами.

По данным телеканала "Рустави 2", Ясько прибыла в тюрьму вместе с сотрудником украинского посольства.

Накануне представительница "Слуги народа" сообщила в своем Facebook, что намерена скоро прилететь в Грузию и призвала граждан этой страны "защитить свое будущее".

[ + – ] Заявление Ясько по поводу задержания Саакашвили в Грузии

Напомним, в пятницу, 1 октября, накануне местных выборов в Грузии, экс-президент этой страны Михеил Саакашвили сообщил, что он вернулся на родину, где он ранее был заочно осужден. Фокус сообщал, что в отношении политика возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы.

Изначально власти не подтверждали, что политик находится на территории Грузии, однако позже в премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Тбилиси.

Уже после задержания на Facebook-странице нардепа Елизаветы Ясько появилось видео, на котором она вместе с Саакашвили сообщили о том, что любят друг друга и состоят в романтических отношениях.