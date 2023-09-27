Не первые угрозы: пропагандист, призывавший к геноциду украинцев, обнаружил "сюрприз" под дверью

По данным российских медиа, Тимофей Сергейцев обнаружил голову свиньи у его двери в черном пакете. Пропагандист также пожаловался, что ранее ему уже угрожали.

Журналисту МИА "Россия сегодня" Тимофею Сергейцеву подкинули свиную голову под дверь квартиры. Ранее неизвестные звонили и писали ему с угрозами. Об этом сообщает российское медиа Baza.

По данным издания, Сергейцев обнаружил голову вечером 26 сентября — она лежала у его двери в черном пакете.

Журналист сразу же вызвал полицейских и объяснил, что не очень удивлен: последнее время неизвестные угрожают его жизни и здоровью, рассылают угрозы по почте и звонят на телефон. Кто это — Сергейцев не знает. Голову забрали полицейские.

Что известно про Тимофея Сергейцева

Тимофей Сергейцев — автор нашумевшей статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?". С 3 июня 2022 года он находится в санкционных списках Евросоюза.

Государственное российское СМИ Медиагруппа "Россия Сегодня" опубликовало статью, автором которой является Тимофей Сергейцев, в которой содержатся призывы о необходимости проведения репрессий и этнических чисток среди украинского населения.

В пропагандистской статье под названием "Что Россия должна сделать с Украиной" говорится о "денацификации" украинского народа, который был "освоен и втянут нацистским режимом в свою политику".

Тимофей Сергейцев призывает не проводить параллели между подразделениями ВСУ, территориальной обороной и "националистическими батальонами", которые "равно виновны в геноциде русского народа и запредельной жестокости к мирному населению".

Подытоживая, Тимофей Сергейцев назвал геноцид украинского населения "сугубо русским делом".