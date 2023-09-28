Идет подготовка к встрече Байдена и Си Цзиньпина в ноябре, — СМИ

Визиты официальных лиц США и Китая могут ослабить напряженность на фоне растущего соперничества в отношении передовых технологий, таких как полупроводники.

Министр иностранных дел Китая Ван И может посетить США накануне встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 28 сентября сообщает The Wall Street Journal.

Правительства обсуждают визиты в Вашингтон высокопоставленного чиновника по вопросам экономической политики Китая и министра иностранных дел. По информации издания, также запланирован визит вице-премьера Китая Хэ Лифэна. Сам лидер Китая может посетить Соединенные Штаты в рамках участия в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.

Пекин и Вашингтон прокладывают путь для визита китайского лидера Си Цзиньпина в США, продолжая официальные обмены на высоком уровне и принимая другие меры для улучшения тона своих бурных отношений. Переговоры между США и Китаем набирают обороты, прокладывая путь к саммиту двух лидеров. Об этом свидетельствует и визит главы Министерства торговли Джины Раймондо, который состоялся в июне. Такое мероприятие якобы дает возможность ослабить напряженность на фоне растущего соперничества по передовым технологиям, таким как полупроводники.

"Диктатор Си Цзиньпин": заявление Байдена

Джо Байден 21 июня назвал Си Цзиньпина "диктатором". В своей речи американский лидер рассказывал об инциденте с китайским воздушным шаром-шпионом, который удалось сбить. Джо Байден на мероприятии, посвященном сбору средств в Кентсфилде, штат Калифорния, рассказал о своих эмоциях после февральских событий. В Пекине выразили протест.

Напомним, 19 июня сообщалось, что Китай не будет отправлять оружие в РФ. Об этом Си Цзиньпин заявил во время переговоров в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По мнению госсекретаря США, сейчас стоит беспокоиться о частных китайских компаниях, которые могут помогать РФ.