Зеленский и Навальный: букмекеры назвали фаворитов на Нобелевскую премию мира, но есть нюанс

По данным СМИ, в 2023 году на премию номинирован 351 человек. Среди потенциальный победителей также называют эко-активистку Гретту Тунберг.

Среди фаворитов на Ноблевскую премию мира в 2023 году букмекеры называют президента Украины Владимира Зеленского и российского оппозиционера Алексея Навального хотя, по мнению экспертов, их шансы на победу оцениваются как невысокие. Об этом пишет агентство Reuters.

"Зеленский — военный лидер, в то время как в прошлом году комитет сосредоточился на России, что снизило шансы обоих", — пишет издание.

Кто номинирован на Нобелевскую премию мира

В этом году на премию претендует 351 человек, хотя полный список будет храниться в сейфе в течение 50 лет. Хоть полный список и остается в секрете, но те, кто выдвигает их кандидатуры, имеют право раскрыть личности.

Номинантами, которые уже стали известными публике, являются Грета Тунберг и Ванесса Накате, активисты в сфере экологии, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, находящийся в российской тюрьме, и участница китайских протестов Пенг Лифа.

Специалисты, следящие за прогрессом премии, отмечают, что в этом году, когда отмечается 75-летие Всеобщей декларации прав человека, премия может привлечь внимание к правозащитной деятельности.

Также ожидается, что Комитет привлечет внимание к вопросу изменения климата и возможно наградит движение "Пятницы для будущего", организованное Гретой Тунберг.

Что получит победитель

Лауреат Нобелевской премии мира будет награжден медалью, дипломом и денежной премией в размере 11 миллионов шведских крон (примерно 994 тысячи долларов).

Десмонд Туту, архиепископ из Южной Африки и лауреат премии в 1984 году, сравнил получение Нобелевской премии с двусторонней монетой: "Один день меня никто не слушал, а на следующий день я стал оракулом", — говорится в его авторизованной биографии.

Объявление о лауреатах будет сделано 6 октября в 11:00 по центральноевропейскому времени (13:00 по Киеву) в Норвежском Нобелевском институте в Осло. Церемония вручения премии состоится в городской ратуше Осло 10 декабря, в день годовщины смерти Альфреда Нобеля, учредителя премии.

Ранее сообщалось, что норвежский парламентарий Кристиан Тибринг-Гьедде выдвинул кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира.