В Финляндии власти тайно платят владельцам участков на границе с РФ, чтобы строить фортификации, — СМИ

За такое разрешение землевладельца на строительство укреплений на участке ему предоставляют единовременную выплату в размере 750 евро.

Власти Финляндии тайно заключают договоры с владельцами земельных участков на границе с Россией, чтобы получить право построить фортификационные сооружения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По информации издания, десятки финских землевладельцев за последние полтора года подписали с властями секретные соглашения. Эти договоры предоставляют возможность начинать на их землях фортификационные работы с соответствующим уведомлением только за один день до начала работ. За такое разрешение землевладельца на строительство укреплений на участке предоставляют единовременную выплату в размере 750 евро.

Такое сотрудничество с владельцами началось после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Издание отметило, что "интерес землевладельцев в связи с этим к повышению боеспособности Сил обороны возрос".

Власти Финляндии значительно активизировали свои усилия в этом вопросе. В мае 2022 года местные журналисты сообщали, что в Восточной Лапландии сотни землевладельцев получили письма с таким предложением от Сил обороны. Документ считается тайным после подписания владельцем участка.

Соответствующие соглашения предоставляют Силам обороны Финляндии право "при исключительных обстоятельствах" создавать оборонительные сооружения на участке. Для этого с землевладельцем участка заключается отдельный договор аренды. Военные обещают строить укрепления таким образом, чтобы не вредить нормальному использованию участка.

Напомним, 10 сентября, как сообщили журналисты Yle, вблизи границы с Финляндией Россия начала активно создавать военные базы. Военную технику, несмотря на обустройство объектов, россияне решили отправлять из Петрозаводска в Украину.