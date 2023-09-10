Вблизи границы с Финляндией Россия начала создавать военные базы, — СМИ (фото)

Военную технику, несмотря на обустройство объектов, россияне отправляют из Петрозаводска в Украину.

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Россия начала обустраивать вблизи границы с Финляндией военные базы на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске. Об этом сообщает Yle.

На спутниковых фото можно увидеть, что российские войска построили большие ангары для обслуживания и хранения техники. В сообщении отмечается, что несмотря на такое масштабное строительство, боевые машины отправляют из Петрозаводска в Украину.

Фото: Planet Labs PBC

Аналитики считают, что такие строительные проекты — первый серьезный признак того, что Россия решила впервые за много лет снова начать инвестировать в военные базы, которые дислоцируются вблизи Финляндии. До этого в течение многих лет власти РФ не вкладывали средства в пограничные гарнизоны.

Фото: Planet Labs PBC

Эксперты отметили, что вступление Финляндии в НАТО активизирует усилия России в регионе. Альянс получит новые возможности для наблюдения, а также для сдерживания Российской Федерации.

Фото: Planet Labs PBC

Усиление позиций НАТО в Скандинавии

На территории Финляндии продолжается работа над проектом, который соединит атлантическое побережье НАТО с Норвегией и Кемиярви, что в часе езды от границы с Российской Федерацией. Одним из примеров модернизации финской инфраструктуры является усовершенствование железной дороги вокруг Торнио на границе со Швецией.

Сообщается, что работы будут закончены в 2024 году, и они облегчат Альянсу переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в Кемиярви. Это в семи часах от российского ядерного бастиона и военных баз под Мурманском. Именно в портах этого города, по данным Финского института международных отношений, там базируется Северный флот ВМФ РФ, в состав которого входят 27 подводных лодок, более 40 боевых кораблей, около 80 истребителей и запасы ядерных боеголовок и ракет.

Напомним, 19 июня президент Финляндии Саули Нийнисте запросил разъяснения относительно статуса консульства РФ на Аландских островах, которое осуществляет контроль над соблюдением условий договора о демилитаризации Аландских островов. Статус российского консульства, которое работает в Мариехамне с 1940 года, стал предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.