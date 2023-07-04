Финляндия создает условия для переброски техники НАТО к границам РФ, — Reuters

По словам экспертов, доступ к территории Финляндии дает Альянсу новые возможности для наблюдения, а также для сдерживания Российской Федерации.

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В Финляндии идет работа над проектом, который сообщение между атлантическим побережьем НАТО в Норвегии и Кемиярви, что в часе езды от границы с Российской Федерацией. Об этом пишет Reuters 3 июля.

Как отмечают эксперты, доступ к территории Финляндии дает НАТО новые возможности для наблюдения, а также для сдерживания России.

Одним из примеров модернизации финской инфраструктуры является усовершенствование финской железной дороги вокруг Торнио на границе со Швецией.

Сообщается, что работы будут окончены в 2024 году и облегчат Альянсу переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в Кемиярви, в часе езды от РФ и в семи часах езды от российского ядерного бастиона и военных баз под Мурманском.

По данным Финского института международных отношений, там базируется Северный флот ВМФ РФ, который включает 27 подводных лодок, более 40 боевых кораблей, около 80 истребителей и запасы ядерных боеголовок и ракет.

"Все дело в том, чтобы сдерживать такие возможности с севера", — отметил генерал-майор США в отставке Гордон Б. Дэвис-младший.

Напомним, 19 июня президент Финляндии Саули Ниинисте запросил разъяснения о статусе консульства РФ на Аландских островах, которое осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Ранее, 6 июня, мы сообщали о том, что девять сотрудников российского посольства были высланы из Финляндии правительством после обнаружения их участия в разведывательной деятельности, которая несовместима с дипломатическим статусом. Также в спецслужбе отметили, что "это серьезная неудача для российской разведки в Финляндии".

Еще мы писали о том, что 30 мая сотрудники пограничной охраны Финляндии показали тестовую версию высокого забора, который строят сейчас финско-российской границе. Общая высота забора составляет около четырех метров.