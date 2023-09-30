Крушение Ил-76 с "вагнеровцами" в Мали: появился спутниковый снимок (фото)

В нескольких метрах от хвостовой части самолета можно заметить обгоревший автомобиль. По словам журналистов, это бронемашина VP11 китайского производства.

В Сети появились спутниковые снимки компании Maxar с места крушения транспортного самолета Ил-76 в Мали. Соответствующий кадр опубликовала французская газета Le Monde 30 сентября.

Как отмечают авторы статьи, на борту Ил-76 была военная техника. На обнародованном спутниковом снимке, в нескольких метрах от хвостовой части самолета, можно увидеть обгоревший автомобиль.

"Это бронемашина VP11 китайской разработки, поставляемая вооруженным силам Мали", — говорится в публикации.

По словам журналистов, на вопрос о том, были на борту самолета наемники российской ЧВК "Вагнер", французский военный источник сказал, что это "весьма вероятно".

Падение Ил-76 в Мали: что известно

Напомним, 23 сентября появилась информация о том, что в аэропорту города Гао в Мали потерпел крушение транспортный самолет Ил-76, предположительно принадлежавший белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways. По данным некоторых СМИ, это грузовое судно, могло использоваться наемниками ЧВК "Вагнер" на внутренних рейсах.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 24 сентября заявил, что в авиакатастрофе погибли 140 человек, среди которых были не только малийские "военные", но и наемники ЧВК "Вагнер".