Сепаратизм, русский язык и "исконные земли": будет ли война России за Север Казахстана

Ситуация в Казахстане сегодня напоминает 2013 год перед вторжением России в Украину. Фокус нашел параллели в современной истории двух стран и будет разбираться, будет ли новая война — за Северный Казахстан.

Их было три: Украина, Беларусь, Казахстан. Именно эти страны в первые десятилетия после распада СССР Россия выбрала в качестве базы для восстановления империи. Причин много — от ядерного статуса до мощной экономической базы этих государств.

В итоге Беларусь России удалось поглотить, Украина оказалась готовой на все, чтобы распрощаться с "любим братом", даже воевать. Казахстан пока продолжает оставаться на распутье, проводя внешнюю политику наподобие той, которую в свое время второй президент Украины назвал "политикой многовекторности".

Многие в самом Казахстане называют современный период в стране "казахским 2013 годом", то есть годом перед началом российской агрессии в Украину.

Фокус решил дать ответы на вопросы: грозит ли Казахстану в ближайшее время вторжение войск РФ и какая в целом сейчас политическая ситуация в крупнейшей бывшей российской колонии.

Украина и Казахстан: параллели истории

В истории Украины и Казахстана действительно много общего. Обе страны были захвачены Российской империей в XVIII веке под предлогом защиты от других империй. Обоим народам имперская власть пыталась стереть историю. Только украинцам навязывалась идея "одного народа", а казахам по понятным причинам навязывалась другая концепция — отсутствие какой-либо цивилизации на этих землях до прихода русских.

Свои сегодняшние границы Казахстан получил в советский период. Поэтому тезис, что его "создал Ленин" (Казахская ССР была образована уже в сталинский период, однако концептуально это сути не меняет) тоже может легко сюда примениться. По сути, географически от Болгарии и до Маньчжурии тянется одна большая Евразийская степь. До XX века на этой территории технологически не было возможности провести какие-либо границы, поэтому любителям переписывать карты из Москвы действительно есть где разгуляться.

Уничтожили скотоводство, зато подняли целину

В 30-е годы сталинская коллективизация тоже привела к голоду в Казахстане. Фактически истреблялось традиционное хозяйство этого народа — кочевое скотоводство.

Во второй половине XX в. Казахстан пережил освоение целины и промышленное развитие. В степи выросли целые города. Эти процессы в определенной степени можно сравнить с развитием стран Персидского залива несколькими десятилетиями позже, где в пустыне вырастали мегаполисы с дорогами, небоскребами и другой современной инфраструктурой. В Казахстане тоже нашли значительные залежи нефти. На территории страны построен знаменитый космодром "Байконур". В то же время в Семипалатинске проводились эксперименты по испытанию ядерного оружия, от которых пострадали десятки тысяч людей. В Казахстане помнят об этом преступлении против их народа. Поэтому советское прошлое в государстве оценивают, мягко говоря, неоднозначно.

Населенный пункт Регион Население (в том числе этнические русские) Экономика города Особенности (при наличии) хозяйства региона Уральск Западно-Казахская область. 233 тыс. чел. (ок. 50 тыс. – русские) Обрабатывающая промышленность. Еди нственный в мире завод, который перерабатывает лакричный корень – его экстрект используется в химической и фармацевтической промышленности Регион славится добычей нефти. Крупнейшее предприятия – итальянский консорциум KPO Павлодар Павлодарская область 367 тыс. чел. (ок. 135 тыс. – русские Легкая и перерабатывающая промышленность. Нефтехимический завод Угледобывающая и металлообрабатывающая промышленность, энергетика Казалинск Кизил-Ордынская область 7 тысяч чел. Город практически вымер после обмеления Амударьи Байконур Статус города – закрытое административно-территориальное образование. Мэра назначает президент РФ с утверждением президента Казахстана. Силовые и адми нистративные органы – российские 75 тысяч чел. (ок. 25 тыс. чел. – русские Космодром. Город окружен блокпостами. Въезд и выезд только через КПП Семей (Семипалатинск) Абайская область 350 тыс. чел. (русские – ок. 80 тыс.) Траснпортный узел. Перерабатывающая промышленность. Автобусный, кабельный заводы Актобе Актюбинская область 500 тыс. чел. (ок. 100 тыс. чел. – русские) Перерабатывающая, пишевая промышленность. Является элементом транспортного коридора Китай-Европа Регион богат месторождениями нефти и газа Караганда Карагандинская область 498 тыс. населения (ок. 200 тыс. – русские) Один из промышленных центров Казахстана. Перерабатывающая, машиностроительная и пищевая промышленность. Крупнейшие предприятия – заводы и шахты группы ArcelorMittal В регионе расположена специальная экономическая зона

"Мягкая сила" и пятая колонна Кремля в Казахстане

Здесь снова напрашиваются аналогии с украинской историей. В годы освоения целины и индустриализации Казахстана на его территорию прибыло немалое количество русскоязычного населения. Русские переселялись на эти территории со времен их завоевания, но с середины XX в. этот процесс стал массовым. Таким образом, образовались целые регионы компактного проживания не просто русскоязычных казахов, а этнических русских. Так в 1989 году казахи составляли лишь 39,7% от населения страны. А сейчас этническими казахами себя считают около 70% населения или 14 млн человек.

Старшее поколение этнических русских не желает реинтегрироваться в казахское общество. Алматинский политолог Дос Кушим называет казахское общество и русский этнический анклав в нем "двумя разными мирами". Из 19 миллионов населения Казахстана, около 3 млн составляют русские. Около 15% из них проживают в столице советского Казахстана — городе Алматы. Остальные русские рассеяны по северу страны, то есть со стороны РФ. Все же за годы независимости этнические пропорции изменились в пользу казахов; русские составляют большинство населения только в одном регионе страны — Северо-Казахстанской области (русские составляют около половины населения региона). Эта область является одной из самых депрессивных в стране. ее доля в экономике составляет всего 1,6% ВВП. Сейчас в Казахстане насчитывается 22 города с численностью населения свыше 100 тысяч человек. Из них в четырех большинство населения составляют этнические русские — это Усть-Каменогорск, Петропавловск, Темиртау и Рудное. Во всех русские составляют чуть больше половины населения.

Казахстан сейчас находится в "украинском 2013 году" Фото: Фокус

Казахский политический обозреватель Марлен Зыманов отмечает, что хотя молодое поколение этнических русских, родившихся в независимом Казахстане пытается полноценно интегрироваться в казахское общество, старшее поколение в основном остается адептами советской историко-культурной парадигмы.

Также он отмечает рост в стране третьей группы этнических русских — тех, кто иммигрировал после начала прямой российской агрессии против Украины. В Казахстане до сих пор довольно сильные позиции занимает русский язык, в частности в образовании. На постсоветском пространстве только Беларусь опережает Казахстан по количеству учеников, получающих образование на русском языке — около 30% от общего количества учащихся.

Кремлевским "стратегам" даже не нужно было вытаскивать новых методичек. Они стали продвигать ту же историю о "притеснениях русскоязычных", "агрессивных националистах", на этот раз казахских и "исторических землях". Стоит отметить, что правительство проводит политику поощрения переселения людей с юга страны (где проживают в основном этнические казахи) в северные области

Вместо партийной элиты — три казахских жуза

С обретением независимости страну возглавила бывшая коммунистическая элита. Однако со временем общественный строй все больше возвращался к своему традиционному укладу — разделению на три жуза, который ведет свои корни еще со времен средневековья. Китайский исследователь политических процессов в Казахстане Хаоминг Ли отмечает, что с самого обретения независимости в 1991 году в стране просматривались противоречия между жузовым способом организации общества и навязанной большевиками партийно-аппаратной системой. Жузы существовали и в советский период, однако советская власть всячески пыталась сломать эту систему. За три десятилетия независимости противоречия только усиливались и касались всех сфер общественной жизни от экономической до культурной. В конце концов борьба жузов за доминирование стала одной из причин социального взрыва, произошедшего в государстве в январе 2022 года. Оба способа существовали в симбиозе с попыткой построить гражданское общество, которое бы вело образ жизни, похожий на европейский.

"Прочь от Москвы", ближе к Китаю: казахский путь: казахский путь

Стоит отметить ключевое отличие Казахстана от Украины — оно географическое. Все же большинство территории страны находится в Азии. Поэтому европейская интеграция для Казахстана была маловероятна. "Прочь от Москвы" в исполнении Астаны (так снова называется казахская столица) заключалось в сотрудничестве с США, которые были мировым гегемоном на рубеже тысячелетий. Это сотрудничество заключалось в допуске транснациональных корпораций к части природных ресурсов Казахстана. Однако с подъемом КНР ситуация изменилась.

Китай все больше и больше становился экономическим гегемоном в регионе. Его политика мягкой силы распространялась и на Казахстан. Ситуация существенно изменилась в 2013 году, когда именно в казахском университете новоизбранный в то время лидер КНР Си Цзиньпин впервые заявил о своей новой инициативе восстановления древнего Шелкового пути. Тогда это многим казалось просто основанной на ностальгии демагогией. Однако за последующие десять лет эта инициатива, получившая название "Один пояс — один путь" стала самым масштабным глобальным проектом. Как древний шелковый путь проходил, в том числе и по казахской степи (в лучшие времена было две ветки), так и современный транспортный коридор Китая в Европу может проходить и через Казахстан или… Россию.

Почему РФ видит в Казахстане конкурента, а США и Китай — партнера

Так Казахстан из объекта имперского ресентимента стал логистическим конкурентом Москвы. Контроль за этим государством стал не просто розовой мечтой жителей Кремля, а важным фактором логистического потенциала Российской Федерации. С другой стороны КНР хотел бы транспортировать свои товары через более контролируемую и лояльную территорию, чем та, которой является своенравная и трудно предсказуемая РФ. И здесь геополитический треугольник замыкается, ведь США явно не желают чрезмерного усиления КНР. Одним из факторов подъема Вашингтона исторически был контроль за логистикой (в основном морской, но сухопутные коридоры тоже никто не отменял). Таким образом географическое расположение Казахстана стало как потенциальным фактором его возвышения и развития, так и возможной причиной гибели. В истории такое случается не впервые.

Если США и КНР имеют достаточно экономических "пряников", то основной "товар", который РФ предлагает своим союзникам — это безопасность. А ценность такого продукта резко возрастает в нестабильный период, поэтому цели и задачи Москвы более чем понятны. Казахский политтехнолог Дина Шайхислам отмечает усиление сепаратистских идей в информационном пространстве страны с 2020 года. Она считает объясняет это желанием РФ дестабилизировать ситуацию в регионе.

Си Цзиньпин гарантирует

Однако в сохранении территориальной целостности Казахстана важную роль играет фактор, о котором уже упоминалось выше — тот самый, который отличает ситуацию в Казахстане от украинской. Это географическое положение и набор союзников. Логистический потенциал Казахстана является важным фактором экономического развития КНР, поэтому в Пекине заинтересованы если не в полном контроле за логистическим коридором, то по крайней мере, чтобы его не контролировала Москва.

Си Цзиньпин в Казахстане Фото: Getty Images

В сентябре 2022 года Си Цзиньпин заявил о гарантии территориальной целостности государства. Также о важности логистического коридора говорит тот факт, что именно накануне визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в казахском городе Петрозаводск малочисленная сепаратистская группа провозгласила о создании "народной республики" и отделении от Казахстана. Такой себе козырь на переговорах. Однако понятно, что никаких успехов он принести не мог.

Дело в том, что несмотря на значительное количество русскоязычного населения, которое местами довольно компактно проживает на севере страны, сепаратизм как явление редко заходит дальше дивана перед телевизором. Местные обозреватели называют местных сторонников РФ скорее чудаками, чем реальной угрозой. Так же к ним относятся и представители власти.

В этом аспекте можно смело проводить аналогию с Украиной накануне судьбоносных событий в Крыму и на Донбассе. Без поддержки извне ни одно сепаратистское движение не имело шансов на успех.

Поэтому если мы говорим, что Казахстан сейчас находится в "украинском 2013 году", то стоит ли ожидать вторжения в следующем году (хотя бы и завуалированного под гибридную войну)?

Скорее всего, нет. Во-первых, когда мы говорим о 2013 году, то это довольно условно. И эти процессы могут тянуться годами. Но есть два фактора, которые делают невозможным российское вторжение в Казахстан.

Первый — это сама РФ. Агрессии против Украины предшествовала успешная кампания в Грузии, которая не просто вдохновила Кремль на дальнейшие действия, но и стала генеральной репетицией внешней агрессии. Была тщательно изучена почва, выявлены все подводные камни, которые сопровождают международную дипломатию в таком случае. Агрессия против Украины же обернулась для Москвы крахом с труднопрогнозируемым будущим для самой России. Иными словами, сейчас Москве просто не до экспансий в другие страны.

Другой аспект — гарантии КНР. И здесь мы приближаемся к выводам, которые могут существенно сместить крен в мировой международной политике. Ведь к 2022 году большинство аналитиков признали бы, что при аналогичных обстоятельствах Кремль бы выбрал между Украиной и Казахстаном именно агрессию к Казахстану. Другой вопрос, что обстоятельства не были аналогичными, ведь по состоянию на зиму 2022 года казахская власть казалась полностью лояльной Кремлю. А причиной было то, что Украина — это таки Европа. А агрессию в Азии "никто и не заметит".

Однако реальный ход истории демонстрирует обратное. Оказалось, что страна, которая дружит с КНР, имеет более существенные гарантии безопасности, чем государство, народ которого выбрал интеграцию в западное общество.

Казахстан не имеет союзнических обязательств с КНР, поэтому аналогия с НАТО или Южной Кореей в этом случае нецелесообразна. Здесь вопрос именно морального лидерства без каких-либо обязательств.

Китай может своим словом уберечь от нападения агрессивного неадекватного соседа лояльную к себе страну. Коллективный Запад оставил в когтях имперского ресентимента нацию, где именно гражданское общество выбрало свой вектор развития. Если эти факторы найдут подтверждение среди людей, принимающих решения в международной политике, то это будет настоящее дипломатическое землетрясение. Ведь тогда действительно Азия становится центром развития человечества, а где-то там на задворках цивилизации в Европе продолжаются войны за территории.