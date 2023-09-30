Пожар на свадьбе в Ираке: жених и невеста рассказали, сколько близких погибло в огне (видео)

Сообщается, что в результате пожара погибли 113 человек. Более 150 получили ранения. 18-летняя невеста потеряла 10 родственников, а жених — 15 членов семьи.

Жених Реван и невеста Ханин, чье свадебное торжество в Ираке закончилось катастрофой из-за большого пожара, больше не могут жить в своей общине. 27-летний мужчина и 18-летняя девушка рассказали журналистам Sky News, что чувствуют себя "мертвыми внутри".

Реван сказал, что потерял в огне 15 членов своей семьи, добавив, что его невеста "не может говорить" после потери 10 ее родственников, включая ее мать и брата. Ее отец также находится в критическом состоянии.

"Я имею в виду, что каждый раз, когда мы пытаемся обрести счастье, с нами случается что-то трагическое и разрушает это счастье. Поэтому нам лучше уйти", — сказал Реван.

Видео начала пожара начали публиковать пользователи в социальной сети X (ранее Twitter). На кадрах можно увидеть танец жениха и невесты, а затем начало пожара.

Пожар на свадьбе в Ираке: что известно

27 сентября СМИ сообщили, что на свадебной вечеринке в иракской провинции Ниневия, районе Хамдания произошел пожар. В результате погибли 113 человек, также 150 человек получили ранения. Хасан аль-Аллак, заместитель губернатора провинции Ниневия, подтвердил эти данные.

Пожар произошел в большом зале для мероприятий после того, как были запущены фейерверки во время празднования. По словам очевидцев, все началось около 22:45 по местному времени, и в это время внутри здания находились сотни людей.