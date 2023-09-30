Загорелся дом, пострадал ребенок: в селе под Ивано-Франковском прорвало нефтепровод (видео)

В ГСЧС сообщили, что произошел прорыв нефтепровода. В результате пострадали три человека. Предполагается, что среди них ребенок.

Related video

В селе Стрымба в Ивано-Франковской области 30 сентября произошел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".

Сперва сообщалось, что в селе взорвался газопровод, однако затем появилось сообщение о взрыве чего-то "связанного с нефтью".

Местные жители видят сильный дым, который поднимается в небо. Сообщается, что в результате инцидента загорелся жилой дом. Также пострадал ребенок.

В селе Стрымба произошел взрыв

В селе Стрымба произошел взрыв

Село Стрымба на карте Фото: Google

Взрыв в Ивано-Франковской области: реакция ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что 30 сентября в 17:00 возле села Стрымба произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм). Из-за этого разлились нефтепродукты вдоль ручья на площади 100 м квадратных. Начался пожар и огонь распространился на частный дом.

"По предварительной информации пострадали 3 человека. В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели", — сказано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 30 сентября Воздушные силы сбили десятки беспилотников. Российские оккупанты запустили из Крыма 40 ударных дронов, но большинство из них были "обезврежены" силами ПВО. Известно, что в Винницкой области подверглась удару инфраструктура.