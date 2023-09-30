Загорівся будинок, постраждала дитина: у селі під Івано-Франківськом прорвало нафтопровід (відео)

У ДСНС повідомили, що стався прорив нафтопроводу. Унаслідок цього постраждали три людини. Попередньо, серед них дитина.

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У селі Стримба в Івано-Франківській області 30 вересня стався сильний вибух. Про це повідомляє Telegram-канал"Івано-Франківськ 24/7".

Спершу повідомлялося, що в селі вибухнув газопровід, проте потім з'явилося повідомлення про вибух чогось "пов'язаного з нафтою".

Місцеві жителі бачать сильний дим, який піднімається в небо. Повідомляється, що внаслідок інциденту загорівся житловий будинок. Також постраждала дитина.

У селі Стримба стався вибух

У селі Стримба стався вибух

Село Стримба на карті Фото: Google

Вибух в Івано-Франківській області: реакція ДСНС

У ДСНС повідомили, що 30 вересня о 17:00 біля села Стримба стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм). Через це розлилися нафтопродукти вздовж струмка на площі 100 м квадратних. Розпочалася пожежа і вогонь поширився на приватний будинок.

"За попередньою інформацією постраждали 3 людини. Наразі засувки на нафтопроводі перекрито. На місці працюють рятувальники", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня Повітряні сили збили десятки безпілотників. Російські окупанти запустили з Криму 40 ударних дронів, але більшість із них були "знешкоджені" силами ППО. Відомо, що у Вінницькій області зазнала удару інфраструктура.