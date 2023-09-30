Нічна атака дронів Shahed: Повітряні сили збили десятки безпілотників (фото)

Російські окупанти запустили з Криму 40 ударних дронів, але більшість з них були "знешкоджені" силами ППО. Відомо, що на Вінниччині зазнала удару інфраструктура.

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Сили та засоби ППО знищили вночі 30 ударних дронів з 40, запущених ЗС РФ. Про це 30 вересня повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У публікації йдеться, що російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з південного напряму. Ворожі БПЛА рухались з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Загалом було запущено приблизно 40 дронів.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", — зазначила пресслужба Командування.

Нічна атака "шахедів": що вже відомо

Вночі на 30 вересня ЗС РФ атакували Вінницьку область безпілотниками типу Shahed. У Повітряних силах інформували, що дрони рухаються в напрямку міста Немирів. У соцмережах повідомляли про вибухи.

Пізніше керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що є влучання по інфраструктурному об’єкту. Міська рада Калинівки закликала "нічого не коментувати" у соцмережах та не публікувати фото.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала атаку "досить потужною". Вона зазначила, що ворог застосував понад 20 безпілотників. Зі слів Гуменюк, в пріоритеті у ЗС РФ залишаються портова та критична інфраструктура.