Нічна атака дронів: окупанти випустили по Україні понад 20 БПЛА Shahed, — ОК "Південь"

За даними речниці командування Наталії Гуменюк, російські безпілотники маневрували, намагаючись обійти систему ППО, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

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У ніч на 30 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України більш ніж 20 безпілотними літальними апаратами Shahed. Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами речника командування, окупанти вкотре застосували ударні безпілотники, запускаючи їх зі східного узбережжя Азовського моря. Ворожі дрони намагалися маневрувати, рухаючись непростими маршрутами, щоб вдарити не тільки по південних, а й по центральних регіонах.

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У командуванні підтвердили заяви місцевої влади про те, що вночі було влучання в об'єкт інфраструктури у Вінницькій області.

"Можемо говорити про те, що атака була досить потужною. Застосовано понад 20 безпілотників і близько 20 було знищено", — констатувала Наталія Гуменюк.

В ОК "Південь" зазначили, що в пріоритеті ворога залишається портова інфраструктура Дунаю, а також об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути на економіку регіонів.

Своєю чергою Військово-морські сили ЗСУ України відзвітували про знищення 2 дронів Shahed в Одеській області.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня ЗС РФ атакували Вінницьку область дронами Shahed. У Калинівській міській раді повідомили про "прильоти" територією громади. В ОВА заявили про влучання в об'єкт інфраструктури.

Раніше, 29 вересня, російські окупанти атакували територію України ракетами та ударними безпілотниками. Місцеві жителі почули вибухи щонайменше у трьох регіонах.