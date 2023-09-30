В Белгородской области прогремели взрывы: в РФ заявили о работе ПВО (видео)

В российском оборонном ведомстве утверждают, что над Белгородской областью якобы были уничтожены 9 снарядов РСЗО "Ураган". Медиа также сообщили о налете БПЛА.

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В ночь на 30 сентября в Белгородской области Российской Федерации прозвучали взрывы. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Российский чиновник заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала противовоздушная оборона. По его словам, на подлете к городу были уничтожены воздушные цели.

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"Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Украина якобы атаковала территорию Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган".

В ведомстве отчитались об уничтожении 9 снарядов. О жертвах и разрешениях не сообщается.

В Белгородской области сработала ПВО

Telegram-канал SHOT также написал, что ночью Белгородская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

В публикации говорится, что два беспилотника якобы сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 в селе Богун-Городок. Авторы канала заявили, что взрывчатка упала в поле. Еще один БПЛА, по их словам, был сбит пограничниками из автомата в районе села Устинка.

Напомним, в ночь на 20 сентября в Поселке Погар Брянской области Российской Федерации прозвучали взрывы и было нарушено электроснабжение. По словам местных жителей, всего было слышно четыре взрыва.

Мы также сообщали, что 29 сентября представитель оккупационной администрации Горловки Иван Приходько попал под обстрел в 20 км от линии фронта. Позже стало известно, что неизвестные ракеты попали по отелю неподалеку от Енакиево.