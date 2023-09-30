В Брянской области прогремели взрывы: часть региона осталась без света (фото, видео)

По словам местных жителей, всего было слышно четыре взрыва. Два из них прозвучали возле административного здания, один – рядом с заправкой, и еще один – в районе подстанции.

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В ночь на 20 сентября в Поселке Погар Брянской области Российской Федерации прозвучали взрывы и было нарушено электроснабжение. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, произошло возгорание на подстанции, в нескольких населенных пунктах региона пропал свет.

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Позже авторы канала уточнили, ссылаясь на слова местных жителей, что всего в Богаре было слышно четыре взрыва. Два из них прогремели недалеко от административного здания, один — рядом с заправкой, и еще один — в районе подстанции.

"Света нет минимум в четырех населенных пунктах. Точной информации о разрушениях и пострадавших в данный момент нет", — говорится в публикации.

На подстанции в Брянской области вспыхнул пожар

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в поселке Погар было нарушено энергоснабжение.

Чиновник также заявил, что причиной отключений якобы стала "атака украинских террористов". По его словам, обошлось без жертв.

В части Брянской области пропал свет

Напомним, в ночь на 29 сентября в Курской области Российской Федерации прозвучали взрывы. Губернатор Роман Старовойт заявил об атаке "украинских БПЛА". По его словам, дрон сбросил взрывчатку на подстанцию, в результате чего загорелся трансформатор.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что атака по электрической подстанции в Курской области РФ была совершена в рамках спецоперации СБУ. По данным журналистов, к этой подстанции были подключены важные военные объекты врага.