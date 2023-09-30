У Брянській області прогриміли вибухи: частина регіону залишилася без світла (фото, відео)

За словами місцевих жителів, загалом було чутно чотири вибухи. Два з них пролунали біля адміністративної будівлі, один — поруч із заправкою, і ще один — у районі підстанції.

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У ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання. Про це написав Telegram-канал SHOT.

За попередніми даними, сталося загоряння на підстанції, у кількох населених пунктах регіону зникло світло.

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Пізніше автори каналу уточнили, посилаючись на слова місцевих жителів, що всього в Богарі було чутно чотири вибухи. Два з них прогриміли недалеко від адміністративної будівлі, один — поруч із заправкою, і ще один — у районі підстанції.

"Світла немає щонайменше в чотирьох населених пунктах. Точної інформації про руйнування і постраждалих наразі немає", — ідеться в публікації.

На підстанції в Брянській області спалахнула пожежа

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що в селищі Погар було порушено енергопостачання.

Чиновник також заявив, що причиною відключень нібито стала "атака українських терористів". За його словами, обійшлося без жертв.

У частині Брянської області зникло світло

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня в Курській області Російської Федерації пролунали вибухи. Губернатор Роман Старовойт заявив про атаку "українських БПЛА". За його словами, дрон скинув вибухівку на підстанцію, внаслідок чого загорівся трансформатор.

Видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела повідомило, що атака на електричну підстанцію в Курській області РФ була здійснена в рамках спецоперації СБУ. За даними журналістів, до цієї підстанції були підключені важливі військові об'єкти ворога.