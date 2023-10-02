В Азербайджане представили план реинтеграции Карабаха: что он включает

Реинтеграция предусматривает сохранение этнической идентичности армян и льготы для развития экономики.

Азербайджан представил "план реинтеграции" армян Карабаха. Уполномоченный президента по связям с армянским населением региона Рамин Мамедов встретился с представителями армян в городах Евлах и Ходжалы и обсудил планы правительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Азербайджана в социальной сети X.

"Азербайджанская Республика приступила к практической деятельности, связанной с реинтеграцией армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе", – говорится в заявлении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что реинтеграция будет проводиться на основе Конституции, законов и международных обязательств в рамках территориальной целостности и суверенитета Республики Азербайджан. План реинтеграции гарантирует равенство прав и свобод каждого, включая безопасность каждого, независимо от этнической, религиозной и языковой принадлежности.

Юридическая и административная сфера

Управление на территориях проживания жителей Армении осуществляется через специальные представительства президента Азербайджана, к работе в которых могут быть привлечены местные жители.

Также будут проведены выборы для создания муниципалитетов.

Жители Карабаха получат азербайджанское гражданство на основании соответствующих процедур, предусмотренных Конституцией и законодательством республики.

Сфера безопасности

Охрану общественного порядка и безопасность жителей района будет обеспечивать МВД Азербайджана. К работе в органах внутренних дел могут привлекать местных жителей.

Отмечается, что процесс разоружения и демобилизации в регионе завершен, у жителей изъято все оружие.

Экономическая сфера

Власти Азербайджана обязуются обеспечить регион всей необходимой физической и социальной инфраструктурой: образованием;

здравоохранением;

электричеством;

газом;

водой;

дорогами;

связью;

мелиорацией и т.д.

Уточняется, что инфраструктура будет доведена до уровня средних показателей по стране, а для выполнения обязательства потребуется "определенный период времени".

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах вводится пакет льгот для особого экономического режима в целях ускорения экономического развития. В пакет войдут налоговые и таможенные льготы.

Кроме того, правительство обещает поддержку предпринимательской деятельности, включая льготные кредиты, субсидирование процентов, кредитные гарантии и другие финансовые инструменты.

Особое внимание уделяется фермерским хозяйствам: аграрии освобождаются от всех налогов, кроме земельного, и смогут получить субсидии.

Сфера культуры, образования и религии

Гарантируется право жителей на защиту и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей. Власти гарантируют свободу вероисповедания и защиту культурных и религиозных памятников.

В сообщении пресс-службы говорится, что в регионе возможно использование армянского языка, но не уточняется в каких сферах и в каком статусе.

Напомним, посол Армении в ЕС заявил, что нападение Азербайджана "неизбежно" и призвал Евросоюз ввести санкции.

Ранее Фокус писал о том, что Азербайджан обвинил Совбез ООН в предвзятости.