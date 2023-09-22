Война в Карабахе: Азербайджан обвинил Совет безопасности ООН в предвзятости

Армения и Азербайджан столкнулись в ООН после "успешной контртеррористической операции" Баку в Карабахе. Западные страны во главе с Францией призвали Азербайджан предоставить гарантии безопасности.

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Франция призвала к срочному созыву Совета Безопасности ООН после того, как азербайджанские силы начали "контртеррористическую операцию" в Карабахе, где традиционно большинство населения составляют этнические армяне. Выступая на встрече в Совбезе ООН в четверг, 21 сентября, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал мировое сообщество больше не говорить, что в конфликте участвуют "две стороны". Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщило информационное агентство France24.

"В конфликте больше нет сторон, есть только преступники и жертвы. Конфликта больше нет, есть реальная опасность военных преступлений", – заявил Мирзоян.

Глава армянского МИД добавил, что "буквально вся территория Карабаха подверглась интенсивным, неизбирательным обстрелам". Мирзоян подчеркнул, что наряду с применением ракет и тяжелой артиллерии, азербайджанская сторона использовала запрещенные кассетные боеприпасы.

"Интенсивность и жестокость наступления ясно дают понять, что намерение состоит в том, чтобы завершить этническую чистку армянского населения", — сказал он.

"Правительство" непризнанного Карабаха заявило, что в результате 24-часового наступления погибли по меньшей мере 200 человек и еще 400 получили ранения. Контртеррористическая операция Азербайджана завершилась капитуляцией карабахских "властей".

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в дезинформации и попытке "использовать Совет Безопасности ООН в своей кампании, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество".

Байрамов также обвинил Совбез ООН в "предвзятости" и заявил, что Армения уже давно "разжигает сепаратизм" в Карабахе, в том числе посредством военной поддержки повстанцев.

Западные державы призвали Азербайджан защитить население.

"Если Азербайджан действительно хочет достичь мирного решения путем переговоров, он должен немедленно предоставить ощутимые гарантии", – заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Она призвала Баку "добросовестно участвовать в обсуждении" вопросов защиты населения и "исключить применение силы".

Глава МИД Франции также призвала к полному открытию Лачинского коридора, единственного пути сообщения между Арменией и Карабахом, по которому доставляется гуманитарная помощь.

"Они должны, наконец, признать международное гуманитарное присутствие. Это необходимо, поскольку приближается зима. Без этих гарантий найти решение будет невозможно", — сказала Колонна.

Франция, где проживает большая армянская диаспора, и США, которые возглавляли дипломатические усилия по диалогу между двумя сторонами, осудили военную операцию Азербайджана.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также раскритиковала Азербайджан, заявив Совету Безопасности, что Баку "решил создать факты на местах с помощью военной силы".

Напомним, Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских военных-миротворцев в Карабахе. В пресс-службе Кремля заявили, что президент Ильхам Алиев принес Москве свои извинения и выразил глубокие соболезнования.

Ранее Фокус писал о том, как росСМИ заставили освещать события вокруг Карабаха. Кремль разослал государственным и проправительственным медиа специальную методичку с "правильными" тезисами.