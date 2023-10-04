Разделы
Материалы
Мир Российско-украинская война

Спикер Палаты представителей США Маккарти отправлен в отставку: что известно

Анастасия Андрусяк
Фото: Скрин видео | Кевин Маккарти

Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении.

Во вторник, 3 октября, Палата представителей США проголосовала за отстранение республиканца Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты Конгресса. Об этом пишет CNN.

Отставку Маккарти поддержали 216 членов Палаты представителей, в том числе 8 республиканцев. Против проголосовали 210 конгрессменов.

Как отмечают журналисты, впервые спикер Палаты представителей отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Палату представителей временно возглавит республиканец Патрик Макгенри из Северной Каролины, который является главным союзником Кевина Маккарти. Временный спикер может распускать работу Палаты представителей, закрывать палату и признавать кандидатуры спикеров.

Маккарти занимал пост спикера Палаты представителей в течение 269 дней. Более коротки срок пребывания на это должности был только у члена палаты представителей Майкла Керра из Индианы, который занимал пост спикера 257 дней и умер в кабинете чахотки в 1876 году.

По словам журналистов, борьба за пост спикера демонстрирует "серьезную эскалацию напряженности на конференции Республиканской партии в Палате представителей, которая погрязла в междоусобицах".

Напомним, 29 сентября спикер Палаты представителей США и представитель Республиканской партии Кевин Маккарти призвал американский Сенат исключить деньги на помощь Украине из законопроекта о временных расходах. По его словам, так правительство может предотвратить шатдаун, то есть остановку работы.

Позже 30 сентября, Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.