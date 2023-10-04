Спикер Палаты представителей США Маккарти отправлен в отставку: что известно

Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении.

Во вторник, 3 октября, Палата представителей США проголосовала за отстранение республиканца Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты Конгресса. Об этом пишет CNN.

Отставку Маккарти поддержали 216 членов Палаты представителей, в том числе 8 республиканцев. Против проголосовали 210 конгрессменов.

Как отмечают журналисты, впервые спикер Палаты представителей отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении.

Палату представителей временно возглавит республиканец Патрик Макгенри из Северной Каролины, который является главным союзником Кевина Маккарти. Временный спикер может распускать работу Палаты представителей, закрывать палату и признавать кандидатуры спикеров.

Маккарти занимал пост спикера Палаты представителей в течение 269 дней. Более коротки срок пребывания на это должности был только у члена палаты представителей Майкла Керра из Индианы, который занимал пост спикера 257 дней и умер в кабинете чахотки в 1876 году.

По словам журналистов, борьба за пост спикера демонстрирует "серьезную эскалацию напряженности на конференции Республиканской партии в Палате представителей, которая погрязла в междоусобицах".

Напомним, 29 сентября спикер Палаты представителей США и представитель Республиканской партии Кевин Маккарти призвал американский Сенат исключить деньги на помощь Украине из законопроекта о временных расходах. По его словам, так правительство может предотвратить шатдаун, то есть остановку работы.

Позже 30 сентября, Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.