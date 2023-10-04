Авария на миллионы евро: в Италии в ДТП на суперкарах попали звезды Болливуда и богачи из Швейцарии (видео)

В результате ДТП с Ferrari и Lamborghini на Сардинии погибли два человека.

На острове Сардиния произошла авария с двумя суперкарами, которые не успели объехать перевернувшийся на дороге фургон. В результате погибла супружеская пара из Швейцарии, владеющая логистической компанией, а пара звезд Болливуда чудом избежала гибели. Об этом пишет Daily Mail.

Ferrari Маркуса и Мелиссы Краутли из Валлиселлена под Цюрихом врезалось в Lamborghini во время тура по Италии на суперкарах.

Момент ДТП

На видео запечатлен шокирующий момент, когда машина пары врезалась в машину другой пары, когда они пытались проехать мимо фургона, который перевернулся на дороге.

Краутли работал в семейной логистической фирме Krautli, у которой есть офисы в Бельгии, Швейцарии и Португалии.

Между тем, индийская пара, которая чуть не разбилась в ДТП, оказалась знаменитостями из Индии: это актриса Гаятри Джоши и ее муж Викас Оберой.

Они ехали на автомобиле Lamborghini, который столкнулся с Ferrari Краутли и автофургоном.

"Мы с Викасом находимся в Италии. Здесь мы попали в аварию — столкновение нескольких автомобилей. По милости Божией, с нами обоими все в порядке", — уже сообщила актриса журналистам.

Актриса Гаятри Джоши и ее муж Викас Оберой

ДТП произошло накануне вечером на Южной Сардинии.

На видео видно, как на дороге едет белый автофургон перед вереницей ярких спортивных автомобилей

Но через несколько секунд красный Ferrari следует за синим Lamborghini и в то же время пытается объехать фургон.

Судя по всему, из-за этого Lamborghini въезжает под фургон и тот переворачивается. По сообщениям очевидцев, Ferrari, который находился вне поля зрения с другой стороны автофургона, также перевернулся и загорелся, в результате чего пара, находившаяся внутри, оказалась в ловушке.

Чете Краутли было 67 и 63 года. По данным местных СМИ, они сгорели в результате инцидента.

На месте работали пожарные и операторы санитарной авиации, дорога была перекрыта.

Супруги из Сельва-ди-Валь-Гардена в возрасте 61 и 62 лет, ехавшие в автофургоне, получили травмы и были доставлены в больницу.

"Мы лежали боком на своих местах. Какое-то время мы молчали, не веря своим глазам. Затем я посмотрел в глаза жене и спросил, в порядке ли она. Она кивнула", — рассказал Лоренцо итальянскому новостному изданию L’Unione Sarda.

Пара вылезла из-под сидений и смогла выбраться из автомобиля.

"Когда мы вышли, мы подумали, что попали в ад", — добавил Лоренцо. Ferrari горел, были слышны крики свидетелей, сообщает издание.

ДТП на Сардинии

На снимках видно разбитое транспортное средство на обочине дороги.

На видео видно, как сильно поврежденный синий суперкар стоит на обочине, а фургон перекрывает обе полосы движения.

На другом видео последствий видно, что некоторые спортивные автомобили, не участвовавшие в столкновении, припаркованы на обочине.

Останки трех автомобилей были конфискованы властями, поскольку расследование продолжается.

Суперкары ехали по государственной дороге 195 Sulcitana в коммуне Сан-Джованни-Суэрджиу на Южной Сардинии.

По данным итальянских СМИ, все пассажиры роскошных автомобилей приняли участие в мероприятии Sardinia Supercar Experience, которое стартовало в Теуладе и должно было завершиться в Ольбии.

В течение нескольких дней участники объезжают остров на ярких машинах, посещают смотровые площадки и ночуют в дорогих отелях.

Если туристы путешествуют на собственном автомобиле, поездка обойдется в £10 409. Многодневную поездку на арендованном Ferrari SF90 у организатора можно забронировать за £21 515.

Напомним, в прошлом году в Мумбаи погиб индийский миллиардер, бывший глава компании Tata. Его роскошное авто врезалось в разделитель на мосту.