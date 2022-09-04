Индийский миллиардер, бывший глава компании Tata, погиб в ДТП

Mercedes Сайруса Мистри врезался в разделитель на мосту по дороге в Мумбаи. Бизнесмен возглавлял крупнейший индийский конгломерат с годовым доходом в 128 миллиардов долларов.

54-летний Сайрус Мистри, индийский миллиардер, чье состояние оценивалось в 10 миллиардов долларов в 2018 году, погиб в аварии. Его Mercedes врезался в разделитель на мосту в Палагри по дороге в Мумбаи. Об этом пишет Daily Mail.

Мистри возглавлял компанию Tata, крупнейший конгломерат Индии с годовым доходом в 128 миллиардов долларов, с 2012 по 2016 год, пока его не убрали с должности в результате переворота в совете директоров. Это решение Мистри неоднократно оспаривал в суде.

Только два месяца назад скончался отец Сайруса Мистри, 93-летний Паллонджи Мистри.

В местной полиции сообщили, авто миллиардера врезалось в разделительный блок на мосту. Мистри и еще один пассажир погибли на месте, еще два человека получили травмы.

Фото: News18 India

[ + – ] Машина миллиардера врезалась в блок на мосту Фото: News18 India

Премьер-министр Нарендра Моди назвал смерть Мистри ранней и шокирующей.

"Он был многообещающим бизнес-лидером, который верил в экономическое могущество Индии. Его смерть — большая потеря для мира торговли и промышленности", — написал Моди в Twitter.

Гражданин Ирландии, индиец по происхождению, Сайрус Мистри родился в семье миллиардера из Мумбаи и акционера Tata Group Паллонжи Мистри, женившегося на ирландке. Учился в Лондонском Университете и Лондонской школе бизнеса. В 2013-м году журнал The Economist назвал Мистри "наиболее важным промышленником Индии и Великобритании вместе взятых".

Семейная строительная компания Shapoorji Pallonji, основанная более 150 лет назад и на сегодняшний день насчитывающая более 50 000 сотрудников, построила культовые здания, в том числе отель Oberoi в Мумбаи и сине-золотой дворец Аль-Алам для султана Омана.

Но Паллонджи Мистри заработал свое состояние, будучи крупнейшим акционером, владеющим 18,5% акций в компании Tata, конгломерате, который производит буквально все: начиная от удобрений и заканчивая чаем. Также она владеет Jaguar Land Rover.

Сайрус Мистри был женат, у него остались двое сыновей.

Напомним, ранее, на Сардинии, погиб британский миллиардер Дин Кронсбейн приумноживший свое состояние в пандемию, продавая защитные маски. Его яхта врезалась в скалу, когда уходила от столкновения с яхтой Сильвио Берлускони. Бывшего премьер-министра Италии на борту его яхты не было.