Індійський мільярдер, колишній глава компанії Tata, загинув у ДТП

Mercedes Сайрус Містрі врізався в роздільник на мосту по дорозі в Мумбаї. Бізнесмен очолював найбільший індійський конгломерат із річним доходом у 128 мільярдів доларів.

54-річний Сайрус Містрі, індійський мільярдер, чиї статки оцінювали в 10 мільярдів доларів у 2018 році, загинув в аварії. Його Mercedes врізався в роздільник на мосту в Палагрі дорогою в Мумбаї. Про це пише Daily Mail.

Містрі очолював компанію Tata, найбільший конгломерат Індії з річним доходом 128 мільярдів доларів, з 2012 по 2016 рік, поки його не прибрали з посади внаслідок перевороту в раді директорів. Це рішення Містрі неодноразово заперечував у суді.

Лише два місяці тому помер батько Сайрус Містрі, 93-річний Паллонджі Містрі.

У місцевій поліції повідомили, що авто мільярдера врізалося в розділовий блок на мосту. Містрі та ще один пасажир загинули на місці, ще двоє людей отримали травми.

Фото: News18 India

[ + – ] Машина мільярдера врізалася в блок на мосту Фото: News18 India

Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав смерть Містрі ранньою і шокуючою.

"Він був перспективним бізнес-лідером, який вірив в економічну могутність Індії. Його смерть — велика втрата для світу торгівлі та промисловості", — написав Моді в Twitter.

Громадянин Ірландії, індієць за походженням, Сайрус Містрі народився в сім'ї мільярдера з Мумбаї та акціонера Tata Group Палонжі Містрі, який одружився з ірландкою. Навчався у Лондонському Університеті та Лондонській школі бізнесу. У 2013 році журнал The Economist назвав Містрі "найважливішим промисловцем Індії та Великобританії разом узятих".

Сімейна будівельна компанія Shapoorji Pallonji, заснована понад 150 років тому і на сьогоднішні налічує понад 50 000 співробітників, збудувала культові будівлі, зокрема готель Oberoi в Мумбаї та синьо-золотий палац Аль-Алам для султана Омана.

Але Паллонджі Містрі заробив свій статок, будучи найбільшим акціонером, який володіє 18,5% акцій у компанії Tata, конгломераті, який виробляє буквально все: починаючи від добрив до чаю. Також вона володіє Jaguar Land Rover.

Сайрус Містрі був одружений, у нього залишилося двоє синів.

Нагадаємо, раніше, на Сардинії, загинув британський мільярдер Дін Кронсбейн, який примножив свій стан у пандемію, продаючи захисні маски. Його яхта врізалася в скелю, коли уникала зіткнення з яхтою Сільвіо Берлусконі. Колишнього прем'єр-міністра Італії на борту його яхти не було.