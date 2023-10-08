Сильное землетрясение в Афганистане: погибло более 2 тысяч человек (видео)

Талибы сообщили о тысячах раненых и погибших в результате землетрясения на границе с Ираном.

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане в субботу, 7 октября. Еще девять тысяч человек получили ранения. О самом смертоносном землетрясении за последние годы сообщила администрация Талибана, пишет агентство Reuters.

Землетрясение произошло на западе страны, в 35 км к северо-западу от города Герат, третьего по величине города страны. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала магнитуду 6,3 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение в Афганистане произошло в районе города Герат Фото: Google Maps

Джанан Саик, представитель афганского Министерства по стихийным бедствиям, сообщил на пресс-конференции, что 2053 человека погибли, 9240 получили ранения и 1320 домов были повреждены или разрушены. Власти направили в район землетрясения, граничащий с Ираном, десять спасательных команд.

Представитель департамента здравоохранения Герата, доктор Данишем, сообщил, что большинство погибших, извлеченных из-под завалов зданий – женщины и дети. Сухайль Шахин, глава политического офиса Талибана в Катаре в официальном обращении для прессы обратился за помощью, сообщив, что выжившие жители в районе землетрясения нуждаются в еде, питьевой воде, лекарствах, одежде и палатках.

Последствия землетрясения в Афганистане

В результате подземных толчков средневековые минареты Герата получили повреждения, в стенах образовались трещины и отвалилась плитка.

Всего в провинции Герат насчитывается 202 государственных медицинских учреждения, одно из которых является крупнейшей региональной больницей, куда было доставлено 500 раненых.

Поисково-спасательные операции в районе землетрясения продолжаются, и ожидается, что количество жертв будет продолжать расти.

Напомним, в прошлом месяце в результате землетрясения в Марокко погибло более 2100 человек. Марокканские власти заявили, что приняли помощь только от четырех иностранных государств, хотя многие другие страны также заявили, что готовы прислать спасателей.

Ранее Фокус писал о двух землетрясениях за одно утро в Непале. Подземные толчки спровоцировали оползень, который заблокировал автомагистраль.