Сильное землетрясение в Афганистане: погибло более 2 тысяч человек (видео)
Талибы сообщили о тысячах раненых и погибших в результате землетрясения на границе с Ираном.
Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане в субботу, 7 октября. Еще девять тысяч человек получили ранения. О самом смертоносном землетрясении за последние годы сообщила администрация Талибана, пишет агентство Reuters.
Землетрясение произошло на западе страны, в 35 км к северо-западу от города Герат, третьего по величине города страны. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала магнитуду 6,3 балла по шкале Рихтера.
Джанан Саик, представитель афганского Министерства по стихийным бедствиям, сообщил на пресс-конференции, что 2053 человека погибли, 9240 получили ранения и 1320 домов были повреждены или разрушены. Власти направили в район землетрясения, граничащий с Ираном, десять спасательных команд.
Представитель департамента здравоохранения Герата, доктор Данишем, сообщил, что большинство погибших, извлеченных из-под завалов зданий – женщины и дети. Сухайль Шахин, глава политического офиса Талибана в Катаре в официальном обращении для прессы обратился за помощью, сообщив, что выжившие жители в районе землетрясения нуждаются в еде, питьевой воде, лекарствах, одежде и палатках.
В результате подземных толчков средневековые минареты Герата получили повреждения, в стенах образовались трещины и отвалилась плитка.
Всего в провинции Герат насчитывается 202 государственных медицинских учреждения, одно из которых является крупнейшей региональной больницей, куда было доставлено 500 раненых.
Поисково-спасательные операции в районе землетрясения продолжаются, и ожидается, что количество жертв будет продолжать расти.
Напомним, в прошлом месяце в результате землетрясения в Марокко погибло более 2100 человек. Марокканские власти заявили, что приняли помощь только от четырех иностранных государств, хотя многие другие страны также заявили, что готовы прислать спасателей.
Ранее Фокус писал о двух землетрясениях за одно утро в Непале. Подземные толчки спровоцировали оползень, который заблокировал автомагистраль.