Маккарти готов вернуться на должность спикера Конгресса США, — Bloomberg

По словам издания, Кевин Маккарти "был осторожен, чтобы не объявить о своей кандидатуре на должность спикера", но призвал законодателей делать то, что "лучше всего для страны".

Конгрессмен Кевин Маккарти заявил, что готов вернуться на должность спикера Палаты представителей США вскоре после того, как его отправили в отставку. Об этом сообщает Bloobmerg.

Он постарался не объявлять о своей кандидатуре на должность спикера, но призвал законодателей делать то, что "лучше для страны".

Маккарти заявил, что готов вернуться и подчеркнул, что его поддерживают 96% республиканцев Палаты представителей и что это "неправильно", что 4% Республиканской партии работали с демократами, чтобы устранить его.

Увольнение Кевина Маккарти: детали

Во вторник, 3 октября, Палата представителей США проголосовала за отстранение республиканца Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса.

Отставку Маккарти поддержали 216 членов Палаты представителей, в том числе 8 республиканцев. Против проголосовали 210 конгрессменов.

Как отмечают журналисты CNN, впервые спикер Палаты представителей отстранен от должности посредством принятия резолюции о его отстранении.

Палату представителей временно возглавит республиканец Патрик Макгенри из Северной Каролины, который является главным союзником Кевина Маккарти. Временный спикер может распускать работу Палаты представителей, закрывать палату и признавать кандидатуры спикеров.

Маккарти занимал должность спикера Палаты представителей в течение 269 дней. Более короткий срок пребывания на этом посту имел только член палаты представителей Майкл Керр из Индианы, который занимал должность спикера 257 дней и умер в кабинете от чахотки в 1876 году.

Журналисты говорят, что борьба за пост спикера демонстрирует "серьезную эскалацию напряженности на конференции Республиканской партии в Палате представителей, которая погрязла в междоусобицах".

Напомним, 29 сентября Кевин Маккарти, будучи спикером Палаты представителей США, призвал американский Сенат изъять деньги на помощь Украине из законопроекта о временных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.

По итогу 30 сентября Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней, которая не содержит помощи Украине.