Машины взрываются, людей эвакуируют: в лондонском аэропорту вспыхнул масштабный пожар (видео)

По данным британских СМИ, 5 человек доставлены в больницу с отравлением продуктами горения. Очевидцы сообщают о том, что огонь быстро распространяется по парковке, которая всего в пяти минутах от терминала аэропорта.

Из-за интенсивного пожара, который вспыхнул в лондонском аэропорту Лутон (графство Бедфордшир), все авиарейсы были временно приостановлены. Об этом 11 октября сообщает британская газета Telegraph.

Очевидцы сообщают о взрывах автомобилей, и пожарные службы рекомендуют избегать этой местности.

В ночь с понедельника на вторник, весь воздушный трафик в аэропорту Лутон был приостановлен из-за крупного пожара, который возник на верхнем этаже многоэтажной парковки. Власти ограничили доступ в аэропорт Бедфордшира в связи с процессом тушения пожара, который начался после возгорания автомобиля, и призывают граждан избегать этой области.

Пятеро человек, включая четырех пожарных, были доставлены в больницы Лутона и Данстейбла с диагнозом "вдыхание дыма".

Согласно очевидцу, который поделился информацией на сайте X (ранее известном как Twitter), оказалось, что вся парковка рухнула, и другой свидетель рассказал о периодических взрывах автомобилей на парковке.

Пожарно-спасательная служба Бедфордшира утверждает, что на многоуровневой парковке аэропорта Лутон произошло значительное структурное разрушение.

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях и фотографиях виден сильный огонь и облака дыма. Также отмечались сигналы сработавших сигнализаций в автомобилях и громкие взрывы. Один из очевидцев описал скорость, с которой огонь распространялся по верхнему этажу парковки, как "невероятную".

"В настоящее время все авиарейсы остановлены, так как службы реагируют на пожар на парковке терминала 2. Доступ к аэропорту ограничен, и мы призываем пассажиров избегать визитов в аэропорт на данный момент. Дополнительный персонал готов оказать помощь пассажирам. Пассажирам следует оставаться на связи со своей авиакомпанией для получения информации о рейсе", — сообщил представитель аэропорта Лутон сообщил, что

Пожарная служба Бедфордшира сообщила, что первый вызов о пожаре поступил примерно в 20:47. Пожарная служба прибыла для ликвидации пожара на новой многоэтажной парковке, которая находится всего в пяти минутах ходьбы от входа в терминал.

Служба скорой помощи Восточной Англии заявила о своем участии в критическом инциденте, связанном с пожаром в аэропорту Лутон. Она также сообщила, что машины скорой помощи уже на месте, и в пути находятся дополнительные ресурсы, включая группу реагирования на опасные ситуации.

Пожарная служба рекомендует жителям местности закрыть окна и двери и избегать района пожара. Рассел Тейлор, 41-летний директор по работе с клиентами из Кинросса (Шотландия), увидел пожар после своего прилета в аэропорт Лутон из Эдинбурга и описал события как "невероятное распространение огня".

Напомним, 10 октября стало известно, что в селе Верховка Винницкой области произошел пожар, в котором погибли двое детей в возрасте до года. Трагедия произошла, когда многодетная мать копала картошку.