Спасение Бони: СМИ показали, как себя чувствует хаски после пожара в Ровно (фото, видео)

Как рассказали спасатели, которые оказали первую помощь, их поразила реакция хозяев, которых не волновало испорченное имущество, а лишь судьба их питомца. Сейчас собака чувствует себя намного лучше, правда, после пожара изменился цвет ее шерсти.

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Хаски по имени Бони, которую спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Ровненской области впервые реанимировали с использованием дыхательного аппарата, проходит процесс реабилитации. Полуторагодовую собаку периодически водят в кислородную комнату и проводят обследование у ветеринара. Об этом пишет "Суспільне"

Игорем Дулич, владелец собаки, передал фотографии выздоравливающего питомца. Трое спасателей, которые участвовали в реанимации хаски во время пожара, рассказали подробности этой спасательной операции.

Пожар произошел 2 октября в жилом многоквартирном доме на улице Василия Червония в Ровно. Пламя вспыхнуло на четвертом этаже, и в квартире, где это произошло, находилась только полуторагодовалая хаски по имени Бони.

Спасатели эвакуировали собаку из горящего дома и провели реанимацию, используя дыхательный аппарат. Видеозапись этой операции была опубликована пресс-службой ГСЧС Ровненской области.

Дмитрий Мельник, представитель областной главка ГСЧЧ, отметил, что это был первый случай, когда спасатели использовали дыхательный аппарат для реанимации животного.

Один из трех спасателей, Владимир Степанюк, поделился своими впечатлениями и сказал, что действовали оперативно, так как состояние собаки было очень серьезным: "Мы понимали, что у собаки могли не быть шансов выжить. Но хозяева очень настаивали на спасении своего питомца и даже участвовали в операции. Бони сумела пережить это тяжелое испытание".

Спасатели Роман Душко, Владимир Степанюк и Андрей Савюк Фото: Суспільне

Роман Душко, Владимир Степанюк и Андрей Савюк — трое спасателей, которые провели реанимацию Бони. По словам Романа Душко, идея использовать дыхательный аппарат, предназначенный для спасения людей, возникла у него: "Мы использовали аппарат Drager на сжатом воздухе, который находится в каждой нашей машине. Обычно его используют для спасения людей в задымленных и загазованных помещениях, так как он сразу подает кислород. Мы просто открутили вентиль, нажали кнопку, и сжатый воздух начал поступать. Этот метод был нашим экспериментом".

Роман Душко участвовал в спасении собаки Фото: Суспільне

По словам Романа Душко, собаку нашли в одной из комнат, где она пряталась под кроватью и потеряла сознание. Он также добавил, что был уверен в том, что дыхательный аппарат поможет спасти собаку.

"Меня поразило, насколько хозяева были преданы своему питомцу. Они больше беспокоились о судьбе собаки, чем о своем имуществе. Мы сделали все, что было в наших силах, и, когда увидели, что Бони начала приходить в себя, мы накрыли ее одеялом. После этого хозяин отвез ее к ветеринару", — рассказал Роман Душко.

Андрей Савюк провел собаке закрытый массаж сердца Фото: Суспільне

Андрей Савюк проводил закрытый массаж сердца для Бони и сказал, что, благодаря своему опыту и подготовке, он знал, как правильно провести процедуру. Несмотря на стресс, он сумел справиться с задачей: "Собаки имеют немного другую анатомию костей, и мне нужно было применять меньшее давление. Но, честно говоря, это пошло как по маслу".

Владелец хаски, Игорь Дулич, рассказал, что сейчас Бони почувствовала себя лучше. Ее периодически водят в специализированную кислородную комнату и проводят обследование у ветеринара.

У хаски Бони поменялся цвет шерсти после пожара Фото: Суспільне

Примечательно, что после пожара шерсть Бони изменила свой цвет с белоснежного на серый.

Напомним, пожар имел место в Ровно 2 октября. На момент возгорания в квартире была лишь собака, которую сотрудники ГСЧС решили спасти, мотивируя свой поступок тем, что каждая жизнь имеет значение.