Порятунок Боні: ЗМІ показали, як почувається хаскі після пожежі в Рівному (фото, відео)

Як розповіли рятувальники, які надали першу допомогу, їх вразила реакція господарів, яких не хвилювало зіпсоване майно, а лише доля їхнього вихованця. Нині собака почувається набагато краще, щоправда, після пожежі змінився колір її шерсті.

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Хаскі на ім'я Боні, яку рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Рівненської області вперше реанімували з використанням дихального апарату, проходить процес реабілітації. Півторарічного собаку періодично водять у кисневу кімнату та проводять обстеження у ветеринара. Про це пише "Суспільне"

Ігорем Дуліч, власник собаки, передав фотографії вихованця, який одужує. Троє рятувальників, які брали участь у реанімації хаскі під час пожежі, розповіли подробиці цієї рятувальної операції.

Пожежа сталася 2 жовтня в житловому багатоквартирному будинку на вулиці Василя Червонія в Рівному. Полум'я спалахнуло на четвертому поверсі, і у квартирі, де це сталося, перебувала лише півторарічна хаскі на ім'я Боні.

Рятувальники евакуювали собаку з палаючого будинку і провели реанімацію, використовуючи дихальний апарат. Відеозапис цієї операції було опубліковано пресслужбою ДСНС Рівненської області.

Дмитро Мельник, представник обласного главку ДСНС, зазначив, що це був перший випадок, коли рятувальники використовували дихальний апарат для реанімації тварини.

Один із трьох рятувальників, Володимир Степанюк, поділився своїми враженнями і сказав, що діяли оперативно, тому що стан собаки був дуже серйозним: "Ми розуміли, що у собаки могло не бути шансів вижити. Але господарі дуже наполягали на порятунку свого вихованця і навіть брали участь в операції. Боні зуміла пережити це важке випробування".

Рятувальники Роман Душко, Володимир Степанюк та Андрій Савюк Фото: Суспільне

Роман Душко, Володимир Степанюк та Андрій Савюк — троє рятувальників, які провели реанімацію Боні. За словами Романа Душка, ідея використати дихальний апарат, призначений для порятунку людей, виникла в нього: "Ми використовували апарат Drager на стисненому повітрі, який є в кожній нашій машині. Зазвичай його використовують для порятунку людей у задимлених і загазованих приміщеннях, оскільки він одразу подає кисень. Ми просто відкрутили вентиль, натиснули кнопку, і стиснене повітря почало надходити. Цей метод був нашим експериментом".

Роман Душко брав участь у порятунку собаки Фото: Суспільне

За словами Романа Душка, собаку знайшли в одній із кімнат, де він ховався під ліжком і знепритомнів. Він також додав, що був упевнений у тому, що дихальний апарат допоможе врятувати собаку.

"Мене вразило, наскільки господарі були віддані своєму вихованцеві. Вони більше турбувалися про долю собаки, ніж про своє майно. Ми зробили все, що було в наших силах, і, коли побачили, що Боні почала оговтуватися, ми накрили її ковдрою. Після цього господар відвіз її до ветеринара", — розповів Роман Душко.

Андрій Савюк провів собаці закритий масаж серця Фото: Суспільне

Андрій Савюк проводив закритий масаж серця для Боні й сказав, що, завдяки своєму досвіду та підготовці, він знав, як правильно провести процедуру. Попри стрес, він зумів впоратися із завданням: "Собаки мають трохи іншу анатомію кісток, і мені потрібно було застосовувати менший тиск. Але, чесно кажучи, це пішло як по маслу".

Власник хаскі, Ігор Дуліч, розповів, що зараз Боні відчула себе краще. Її періодично водять у спеціалізовану кисневу кімнату та проводять обстеження у ветеринара.

У хаскі Боні змінився колір шерсті після пожежі Фото: Суспільне

Примітно, що після пожежі шерсть Боні змінила свій колір із білосніжного на сірий.

Нагадаємо, пожежа мала місце в Рівному 2 жовтня. На момент загоряння у квартирі був лише собака, якого співробітники ДСНС вирішили врятувати, мотивуючи свій вчинок тим, що кожне життя має значення.