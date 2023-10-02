"Кожне життя важливе": у Рівному рятувальники реанімували собаку, якого винесли з вогню (відео, фото)

Осередок пожежі знаходився в одній із квартир чотириповерхового будинку. В задимленній кімнаті рятувальники знайшли непритомну тварину.

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В Рівному рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу та врятували життя тварині. Про це повідомляють на сторінці управління у Facebook.

Відомо, що 2 жовтня о 17:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку в місті Рівне по вулиці Василя Червонія.

Як зазначають у повідомленні, на місце виклику направили чергові відділення вогнеборців 25-ї, 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС міста Рівне.

У Рівному з пожежі врятували собаку

Осередок пожежі, за словами рятувальників, знаходився в одній із квартир на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

"На гасіння одразу було подано вогнегасні речовини", – зазначили в ДСНС.

В апаратах захисту органів дихання та зору рятувальники увійшли до задимленої квартири.

У Рівному з пожежі врятували собаку У Рівному з пожежі врятували собаку

У одній із кімнат вогнеборці виявили непритомну собаку, яку винесли на свіже повітря та за допомогою дихального апарату реанімували тварину.

"Кожне життя важливе!", – зазначили рятувальники.

Пожежу вдалося локалізувати о 18:00, а о 18:12 й повністю ліквідували її.

За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає, а помешкання вдалося врятувати від повного знищення вогнем.

"Вогнем знищено облицювання стін та стелі, пошкоджено речі домашнього вжитку в кімнаті", – додали вогнеборці.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

До ліквідації вогню було залучено 3 пожежні автоцистерни, 1 автодрабину та 20 надзвичайників.

Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти вдарили по приватних будинках у Сумах. Рятувальники врятували на місці прильоту собаку.