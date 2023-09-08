"Кожне життя важливе": у Сумах з-під завалів у приватному секторі врятували собаку (відео)

Також рятувальники дістали двох осіб — чоловіка та жінку. Внаслідок атаки ЗС РФ пошкоджено понад два десятки будинків, одна оселя — зруйнована.

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Вранці 8 вересня російські окупанти вдарили по приватних будинках у Сумах. Рятувальники врятували на місці прильоту собаку. Відповідними кадрами поділилась пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Кожне життя важливе. На місці ворожого удару у Сумах врятовано песика. Всі служби продовжують працювати на місці", — заявили у ДСНС.

Удар ЗС РФ по Сумах: з-під завалів дістали двох пенсіонерів

За останніми даними ДСНС, внаслідок атаки російських сил у Сумах постраждали двоє осіб. Також значних руйнувань зазнав житловий сектор, в якому проживали цивільні люди.

"За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі", — проінформувала пресслужба.

З-під уламків врятували чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 року народження). У ДСНС поділились відео порятунку постраждалої.

"Пожежу ліквідовано. Роботи тривають", — додали рятувальники.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по Сумах під ранок 8 вересня. У ЗМІ публікували кадри з ураженого приватного сектору.

Також 8 вересня пролунали вибухи у Кривому Розі. Російські загарбники влучили у адмінбудівлю поліції, один правоохоронець загинув внаслідок удару.